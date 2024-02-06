Страны ЕС опасаются мести РФ и кибератак после конфискации ее активов – Politico

Чем больше стран рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины, тем сложнее ситуация. В течение месяцев чиновники Европейского Союза ищут пути использования российских активов на сумму около 200 миллиардов евро, заморозенных ЕС после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, но это постоянно создает новые проблемы.

Об этом пишет Politico.

По словам чиновников, участвующих в переговорах, G7 рассматривает предложение использовать эти активы как залог для банковских кредитов, которые могут профинансировать возобновление Украины. Эти средства должны быть конфискованы, если Россия откажется выплачивать репарации по окончании войны.

Бельгийский консервативный депутат Европарламента Йохан Ван Овертвельдт заявил, что это будет оказывать давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы он прекратил войну и сел за стол переговоров.

"Если вы возьмете эти 200 миллиардов евро в общем, то где для него (Путина – ред.) стимул сесть за стол мирных переговоров?", – говорит Овертвельд.

Эти предложения появились на фоне растущего беспокойства относительно мести Москвы за конфискацию ее замороженных активов — включая потенциальные кибератаки на западные страны.

Несколько европейских чиновников предупредили, что это может спровоцировать ответную реакцию против европейских активов в России. Это в дополнение к опасениям по поводу угрозы ухудшения репутации еврозоны и уменьшения ее привлекательности для инвесторов.

"Мы входим в неизведанные воды. Любой был бы озабочен потенциальными последствиями конфискации активов", — сказал дипломат ЕС.

В Европе опасаются, что Москва может отомстить, подав шквал апелляций против Euroclear — бельгийского финансового депозитария, хранящего подавляющее большинство российских резервов в Европе.

По словам бельгийского чиновника, осведомленного о ходе судебных процессов, российские компании уже подали 94 иска в РФ с требованием вернуть средства компании Euroclear, работающей по бельгийскому законодательству, после того, как их инвестиции и доходы в Европе были заморожены.

"Истцы инициировали судебное разбирательство с целью получить доступ к активам, заблокированным в Euroclear", — говорится в заявлении бельгийского клирингового центра.

Euroclear добавил, что предположительно проигрывает судебные дела в России, поскольку страна "не признает международные санкции". Это усугубляет опасение, что полная конфискация может привести к тому, что западные активы в России станут объектом возмездия.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в декабре прошлого года, что Россия ответит на конфискацию своих активов. Не вдаваясь в подробности, он предположил, что то же может произойти с западными активами в РФ.

Бельгийский чиновник, говоривший на условиях анонимности, предупредил, что Кремль может ответить, нацелившись на замороженные активы в России, за которые несет ответственность Euroclear.

Дипломат ЕС предостерег, что РФ может также усилить кибератаки на западные финансовые учреждения, пытаясь вернуть свои деньги. Они отметили недавние всплески российских онлайн-кампаний, таких как активность Москвы в Финляндии после высылки дипломатов РФ из Хельсинки.

Руководитель компании по кибербезопасности выразил обеспокоенность тем, что конфискация активов может привести к тому, что Москва получит возможность перенаправить крупные финансовые транзакции на российские счета.

Напомним, 29 января послы ЕС согласовали использование для Украины сверхприбылей, связанных с замороженными активами РФ.

Отметим, что 1 февраля лидеры Европейского Союза достигли соглашения о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро после того, как некоторые лидеры убедили единственного противника, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отменить свое вето.

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