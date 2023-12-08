Страны ЕС продолжают ежемесячно импортировать российский сжиженный газ: какая общая сумма

В отличие от США, ЕС до сих пор не ввел никакие санкции на импорт сжиженного газа из РФ.

Европейский Союз как площадка составляет 50% российского экспорта СПГ (сжиженный природный газ). Ежемесячно россиянам отправляют более 1 миллиарда долларов.

Об этом пишет Нigh North News.

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Аналитики подчеркивают, что в России наблюдался рост доходов от экспорта СПГ, особенно потому, что он по-прежнему не подпадает под санкции ЕС. С декабря 2022 по октябрь 2023 половина российского экспорта СПГ на общую сумму 8,3 млрд евро была направлена на рынок Европейского Союза.

Ключевыми игроками остаются Бельгия, Испания и Франция – они составляют 88% импорта российского СПГ в ЕС за последние 10 месяцев.

Порты ЕС принимают более 200 партий газа с российского завода "Ямал СПГ" в год. Объем импортируемого СПГ сейчас настолько значителен, что превзошел другие виды российского ископаемого топлива.

"СПГ был основным видом ископаемого топлива, закупаемого ЕС у России в январе-ноябре 2023 года", – подчеркивают в отчете.

Весь сжиженный газ производится на заводе Ямал, расположенном в русской Арктике. Благодаря второму проекту "Арктик СПГ 2", запуск которого запланирован на ближайшие недели, импорт ЕС может еще больше увеличиться в 2024 году.

Ранее Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло бельгийского независимого оператора газовой системы Fluxys в перечень международных спонсоров войны. Дело в том, что компания способствует экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ), финансируя войну России против Украины.

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