Страны ЕС тайно готовятся к возможному сокращению американского контингента

Американские военные / © Associated Press

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Европейские союзники по НАТО начали непубличную подготовку к тому, как Североатлантический союз должен реагировать на потенциальное сокращение численности американских войск на континенте.

Об этом сообщает Euractiv.

Как отмечается, европейские союзники в НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит количество войск, дислоцированных в Европе, которое составляет около 80 тысяч, и перенаправит их в Азию и Ближний Восток.

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Издание пишет, что военные Альянса обсуждают три ключевых вопроса: сколько американских военных будет выведено, насколько резким будет вывод и способны ли европейские силы заменить выведенные американские военные силы с континента.

«Вопрос не в том, будет ли вывод американских войск, а в том, насколько это упорядочено можно сделать, не ставя под угрозу существующие оборонные планы Альянса», — отметил один из дипломатов НАТО.

Только в прошлом году Североатлантический союз пересмотрел свои планы обороны, которые определяют его реакцию на любое потенциальное нападение. Однако эти планы в значительной степени возлагаются на американское вооружение, воздушные силы и десятки тысяч военнослужащих США для реагирования на любого потенциального врага.

Восточный фланг НАТО особенно обеспокоен возможным внезапным выводом американских войск, который, скорее всего, приведет к немедленным запросам о подкреплении со стороны других членов Альянса. Некоторые из этих стран в частном порядке призывают НАТО ускорить переговоры по пересмотру оборонных планов, чтобы начать подготовку к значительному уменьшению роли США.

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Ожидается, что вывод американских войск будет серьезно повлиять на основные американские военные базы в Германии и Италии, пишет издание.

Представители оборонных ведомств в регионе заявляют, что европейские силы могут быть готовы к боевым действиям, но им еще нужно много лет, чтобы заменить нынешние американские войска, особенно с учетом сложных и дорогостоящих возможностей, не имеющих европейских стран в воздушных силах, логистике и спутниковых системах.

Посол США в НАТО Мэтью Витакер перед саммитом НАТО в Гааге заявил, что оценка Пентагона по развертыванию американских войск в Европе должна быть «завершена до конца лета или в начале осени». Он подчеркнул, что любые изменения будут осуществляться «в тесной координации с союзниками по НАТО, чтобы убедиться, что в оборонных возможностях нет пробелов в сфере безопасности», и что любые выводимые американские подразделения могут быть заменены силами стран-членов Альянса. Однако, пока европейские союзники не получили от американских чиновников никакой информации о предстоящем пересмотре позиции Вашингтона, подтвердили несколько европейских дипломатов в НАТО.

Многих европейских специалистов по оборонному планированию обеспокоила возможная поспешность решений США без трансатлантических консультаций. Их не успокоили комментарии высокопоставленных чиновников администрации Трампа, таких как госсекретарь США Марк Рубио, который в начале этого года пообещал европейским коллегам, что «не будет никаких сюрпризов».

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Напомним, 24-25 июня в нидерландской Гааге состоялся саммит НАТО. Главными темами стали оборонные расходы, поддержка Украины и обновление стратегии сдерживания в ответ на агрессивные действия России.