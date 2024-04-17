Страны G7 ищут возможность использовать российские активы для помощи Украине: подробности

Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что "Большая семерка" не исключает ни один из вариантов — от залога до конфискации.

Министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в кулуарах весенних заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка в США, которое состоялось в Вашингтоне во вторник, 16 апреля, заявила, что страны "Большой семерки" продолжают изучать ряд возможностей, чтобы использовать почти 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом пишет Reuters.

Йеллен заверила, что США и другие страны G7 намерены и дальше поддерживать Украину, и призвала Конгресс одобрить крайне необходимую военную и бюджетную поддержку.

"Это гуманитарная и моральная необходимость, а также экономическая война, учитывая большое негативное влияние войны на экономику всего мира", — заявила Йеллен.

Министр также поделилась опасениями, что Россию могут воодушевить внутренние разногласия в США и других странах по поводу продолжения помощи Украине.

"Я действительно боюсь, что Россия начинает видеть признаки того, что США и наши союзники устают или им становится все труднее найти способы поддержать Украину, и это дает им надежду, что они смогут пережить нас и дождаться, пока наша решимость рухнет", – сказала она.

Йеллен добавила, что необходимость постоянной поддержки Украины стимулировала стремление монетизировать замороженные российские активы, и этому вопросу будет уделено особое внимание на встрече "Большой семерки" в среду, 17 апреля.

По словам министра, существует ряд возможностей использования замороженных активов: от полной их конфискации до использования в качестве залога. Она отметила, что Вашингтон "очень поддерживает" идею Евросоюза о конфискации процентов от доходов с замороженных российских активов.

Йеллен подчеркнула, что рассматриваются все возможные варианты, но отметила, что Украина не сможет использовать сразу всю сумму, независимо от принятого решения.

По мнению анонимных источников издания, знакомых с ситуацией, одним из наиболее реалистичных сценариев является конфискация процентов от активов и использование их в качестве залога по кредитам и облигациям, выпущенным для помощи Украине.

Соединенные Штаты настаивают на том, что в международном праве существует прочная основа для конфискации российских активов, но Германия и Франция выразили обеспокоенность по поводу подобного шага, опасаясь, что он может создать опасные прецеденты.

Использование процентов от активов в качестве залога по кредитам и облигациям не потребует конфискации самих активов.

Йеллен сказала, что западные чиновники оценивают риски, связанные с любым таким шагом, включая российские угрозы возмездия, но выразила уверенность, что их можно смягчить.

Министр финансов США отказалась делать прогнозы, отметив, что окончательное решение будут принимать лидеры G7. При этом она добавила, что замораживание активов тоже казалось маловероятным за несколько месяцев до того, как было реализовано.

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