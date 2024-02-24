Страны G7 обнародовали заявление о второй годовщине российского вторжения

Страны Большой семерки (G7) обнародовали совместное заявление по поводу второй годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину, в которой подтвердили, что российские активы будут заморожены до завершения войны.

Соответствующий текст был опубликован на сайте Европейского совета.

"Мы подтверждаем, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не оплатит ущерб, нанесенный ею Украине", – говорится в заявлении.

Также в документе указано неправильный факт, что Россия решает, будет ли она компенсировать ущерб, нанесенный Украине, и когда именно будет это делать.

Кроме того, подписанты приветствовали решение Евросоюза, который принял механизм хранения сверхприбылей от доходов с российских активов и поощряют "до дальнейших шагов, чтобы разрешить их использование в соответствии с действующими договорными обязательствами и действующим законодательством".

В свою очередь президент Европейского Совета Шарль Мишель отреагировал на обнародованное заявление Группы семи, заверив Украину в непреклонной поддержке.

"Два года назад Кремль вернул войну в Европу. Агрессия России является экзистенциальной угрозой безопасности и стабильности мира. Сопротивление Украины – вместе с единством Группы семи – показывает, что Кремль не может выиграть войну. Наша решительность в поддержке Украины не пошатнется", – написал Мишель. .

Напомним, ранее сообщалось, что США впервые в истории передали Эстонии конфискованные активы РФ для помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что страны ЕС опасаются мести РФ и кибератак после конфискации ее активов.

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