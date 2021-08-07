Страны G7 обвинили Иран в смертельном нападении на израильский танкер: "Нет оправдания"

Страны G7 обвинили Иран в смертельном нападении на израильский танкер: "Нет оправдания"

Сам Иран своей вины в инциденте до сих пор не признал.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) обвинили Иран в нападении на нефтяной танкер Mercer Street вблизи Омана, в результате которого погибли два члена экипажа.

Соответствующее заявление в пятницу, 6 августа, обнародовали на сайте МИД ФРГ.

Авторы указали, что "все имеющиеся доказательства однозначно указывают на Иран".

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"Мы, министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Верховный представитель ЕС, преданы безопасности в море и защите торгового судоходства", — указали заявители.

В G7 нападение назвали "преднамеренным и целенаправленным", пообещав "продолжить делать все, что в наших силах, для защиты всего судоходства, которое имеет важное значение для мировой экономики".

"Мы призываем Иран прекратить всю деятельность, несовместимую с соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН, и призываем все стороны играть конструктивную роль в содействии миру и безопасности в регионе", - говорится в заявлении.

Дипломаты добавили, что "осуждают незаконное нападение", которому "нет оправдания".

Напомним, Израиль обвинил Иран в атаке беспилотника на нефтяной танкер Mercer Street, в результате которой погибли двое членов экипажа, в том числе капитан корабля из Великобритании и охранник из Румынии.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 30 июля, когда японское судно под руководством британской компании Zodiac Maritime, которая принадлежит израильскому магнату Еялю Оферу, находилось у побережья Омана в Аравийском море.

Министерство иностранных дел Ирана опровергло причастность страны к нападению беспилотника на танкер, который находится в управлении израильской компании.

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"Сионистский режим приносит опасность, террор и насилие. (...) Эти обвинения о причастности Ирана осуждаются Тегераном", — высказался спикер внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде.

Инцидент с Mercer Street стал первым известным смертельным нападением после нескольких лет атак на коммерческое судоходство в регионе, связанных с напряженностью в отношениях с Ираном из-за расторжения ядерной сделки.

Между тем Израиль подозревают в совершении серии нападений на Иран и иранское судоходство. Кроме того, недавно крупнейший иранский военный корабль утонул при загадочных обстоятельствах в Оманском заливе.

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