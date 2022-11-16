Страны G7 проведут экстренные переговоры в связи с падением ракет в Польше — Kyodo News

Российские ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек

Лидеры стран G7 соберутся на экстренную встречу после сообщений о ракетных ударах по Польше на фоне войны России в Украине.

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источник в японском правительстве.

Российские ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек, инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела украинских энергетических объектов.

G-7 состоит из Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии и Соединенных Штатов.

Ракетный удар по Польше

15 ноября ракета упала в пограничной деревне в Польше вблизи украинской границы — Пшеводуви. В результате падения ракеты погибли два человека.

В Польше заявили, что сейчас проводят консультации по ст. 4 НАТО и повышают боевую готовность своих войск. В свою очередь советник ОП Алексей Арестович заявил, что никакой реакции НАТО на обстрел польской территории не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Анджеем Дудой заявил, что Европа и мир должны быть полностью защищены от России-террориста.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Россия пытается продвинуть фейк о причастности Украины к взрывам в Польше. Эту информацию позже подтвердили в Польше, и заявили, что упавшая на территории страны ракета была российского производства.

В свою очередь в Госдепе США заявили, что отказались дать прогноз о возможном развитии ситуации, там отметили, что возьмут паузу для изучения инцидента.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что не имеет четких доказательств того, кто запустил ракету, ударившую по территории страны.

В свою очередь глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перевела все экстренные службы в состояние повышенной боеготовности и пригласила международных специалистов к расследованию ракетного удара по территории страны.

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