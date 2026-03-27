Страны G7 согласились патрулировать Ормузский пролив, но есть одно условие

Страны G7 согласились защищать Ормузский пролив / © Associated Press

Страны «Большой семерки» (G7) достигли принципиального согласия по защите критически важного Ормузского пролива , по которому экспортируются мировые энергоносители. Однако европейские лидеры отказались отправлять свои военные корабли прямо сейчас, согласившись на патрулирование только после полного завершения войны на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Euronews.

Давление Трампа и осторожность Европы

Совместное заявление министров иностранных дел прозвучало на фоне бешеного давления со стороны президента США Дональда Трампа, требовавшего от европейских стран и НАТО немедленно присоединиться к разблокированию водного пути. Однако в Европе категорически отказались рисковать своими военными в условиях горячего конфликта с непредсказуемыми последствиями.

Принимавший встречу министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что международная миссия сопровождения судов будет действовать исключительно в оборонной позиции и только после восстановления спокойствия в регионе. Более 30 стран мира, среди которых Германия, Великобритания и Япония, подписали заявление о готовности обеспечить безопасный проход по проливу в послевоенный период.

«Первые несколько танкеров, которые пройдут через пролив после завершения этой операции, захотят получить сопровождение, иначе они не смогут получить страховку», — отмечает издание.

Украинский фактор в переговорах

Пытаясь заставить союзников действовать, американская сторона снова прибегла к завуалированному шантажу. Перед встречей Госсекретарь США Марко Рубио намекнул, что из-за отказа Европы Белый дом может пересмотреть свое участие в поддержке Киева, прямо заявив, что война в Украине — это не американская война. Затем он добавил, что оружие для ВСУ может быть перенаправлено, если армии США понадобится пополнить собственные запасы.

Эту тему подняла и Высокая представительница ЕС Кая Каллас, отметив прямую связь между конфликтами. Она напомнила, что Москва снабжает Тегераном беспилотники и разведывательные данные для атак на американские объекты, поэтому Вашингтону следует усилить давление на РФ, чтобы перекрыть эту помощь.

Экономические угрозы миру

Несмотря на то, что Европа менее зависима от ближневосточной нефти, последствия конфликта уже отражаются на глобальной экономике. Стоимость нефти марки Brent в конце недели снова подскочила до 110 долларов за баррель, а европейские цены на газ держатся на стабильно высоком уровне.

В Еврокомиссии откровенно предупреждают, что затяжная война может погрузить европейскую экономику в стагфляцию, негативно повлиять на экономический рост и спровоцировать новый скачок инфляции. Именно поэтому дипломаты G7 призвали стороны конфликта как можно быстрее найти путь к переговорам и разблокировать стратегический морской маршрут.

Напомним, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и решения Ирана полностью перекрыть Ормузский пролив Россия начала нагнетать панику по поводу возможного применения оружия массового уничтожения. В Москве уже открыто говорят о высокой вероятности начала масштабного ядерного конфликта.