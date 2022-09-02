Страны G7 введут ограничение цен на сырую российскую нефть от 5 декабря — FT

Согласно договоренностям министров финансов стран "Большой семерки", ограничение цен на нефть из России начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля – для нефтепродуктов.

Ограничение цен на российскую нефть поддерживает Еврокомиссия, однако это еще нуждается в поддержке со стороны государств-членов Евросоюза.

Об этом сообщает Financial Times.

"Ограничение будет действовать в соответствии с эмбарго ЕС на импорт российской нефти: с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля – для нефтепродуктов", – цитирует издание слова знакомого с ситуацией источника.

Также читайте Благодаря войне РФ против Украины Европа отвыкнет от российских нефти и газа — Джонсон

Кроме того, как подтвердили четыре официальных лица, министры финансов G7 объявят о соглашении по введению ограничения цен на закупку российской нефти позже в пятницу, 2 сентября.

Однако разработчики считают, что эта мера будет наиболее эффективной только в том случае, если она получит поддержку третьих стран, покупающих нефть из РФ в больших количествах. Речь идет, например, об Индии.

"Ограничение цены гарантирует, что каждая страна может получить самую низкую возможную цену и это хорошо для мира", – сказал координатор санкций Госдепартамента США.

Напомним, ранее стало известно, каким образом Россия зарабатывает более 1 млрд дол. в месяц на торговле со США, несмотря на действие санкций.

ЕС отказывается от нефти из России, кто ее будет теперь покупать у Кремля

Читайте также: