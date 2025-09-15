Страны, где пенсионеры живут лучше молодежи: это нравится не всем

Реклама

В Великобритании и Франции наблюдается парадоксальный рост расходов на пенсии, что создает значительную нагрузку на государственные бюджеты. В последние два десятилетия государственные выплаты пожилым гражданам росли быстрее, чем в большинстве стран Европы. Это привело к тому, что во Франции пенсионеры уже имеют более высокий доход, чем трудоспособное население.

Об этом пишет журналист Financial Times Джон Берн-Мердок.

Проблемы и их причины

В Великобритании эта ситуация обусловлена двумя факторами:

Рост расходов по уходу: с начала 2000-х годов расходы на здравоохранение и социальный уход для людей старше 65 лет удвоились, а попытки переложить часть этих расходов на состоятельных граждан не увенчались успехом. Это вынуждает правительство сокращать другие бюджетные статьи и увеличивать заимствования.

Система «тройного замка»: ежегодный рост пенсий гарантируется по самому высокому показателю из трех — инфляция, рост зарплаты или 2,5%. Это приводит к тому, что уровень жизни пенсионеров растет быстрее, чем у других слоев населения и приводит к увеличению бедности среди молодежи.

Во Франции ситуация еще более критическая. Французские пенсионеры не только получают одни из самых больших выплат в мире, но и выходят на пенсию раньше. Любые попытки изменить систему, например повышение пенсионного возраста, вызывают массовые протесты.

Например, предложение президента Макрона привело к общенациональным стачкам, а планы премьера Барнье повлекли за собой падение правительства. По оценкам экспертов, расходы на пенсии во Франции настолько значительны, что в прошлом году они составляли шестую часть оборонного бюджета страны.

Политический тупик

Несмотря на то, что политики пытаются компенсировать рост пенсий из-за новых налогов, поступления от них часто не покрывают необходимые расходы. Журналист отмечает, что в этой ситуации избиратели сами поддерживают увеличение пенсий, словно надеясь получить деньги «с воздуха». Это создает политический тупик, из которого правительства обеих стран не могут найти выход.

Ситуация становится еще сложнее из-за того, что даже смена правительств не меняет настроений избирателей. К примеру, планы проверять доходы пенсионеров для предоставления субсидий на отопление в Британии были быстро отменены из-за негативной реакции старшего поколения.

По мнению Берна-Мердока, обе страны рано или поздно столкнутся с неизбежной реальностью: рост пенсионных расходов не может продолжаться до бесконечности, и политические компромиссы становятся все сложнее.

