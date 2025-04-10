- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 2 мин
Страны из "Коалиции желающих" готовы отправить своих военных в Украину: кто определился
Среди таких государств — Великобритания, Франция и страны Балтии.
На фоне обсуждения развертывания войск в Украине некоторые государства из Коалиции желающих готовы отправить своих военных, а именно речь идет о около 6 стран. 10 апреля для обсуждения, в том числе и этого вопроса, встретились министры обороны.
Об этом сообщает AFP.
Дискуссии в «Коалиции желающих», объединившей около 30 стран, возглавляют Великобритания и Франция. Они стремятся поддержать мирное соглашение, которое сможет заключить Дональд Трамп.
«Наше планирование реально и основательно. Наши планы хорошо разработаны», — заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.
Несмотря на заявления о достигнутом на нескольких раундах переговорах прогрессе, все еще существует неопределенность относительно целей возможного развертывания, а также будет ли оно подкреплено США.
«Какова потенциальная миссия, какова цель? Что мы будем делать в разных сценариях, например, если произойдет эскалация с Россией? — спросил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.
Как говорится в сообщении, главной проблемой для европейских союзников является то, что они «в основном находятся в неведении» по поводу усилий США и России, направленных на прекращение боевых действий.
Отметим, что в Европе считают, что хотя бы один лидер должен поддерживать контакт с Россией. Такое решение приняла Коалиция желающих.
Читайте также