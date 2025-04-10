Страны из "Коалиции желающих" готовы отправить своих военных в Украину: кто определился

Коалиция желающих / © Associated Press

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На фоне обсуждения развертывания войск в Украине некоторые государства из Коалиции желающих готовы отправить своих военных, а именно речь идет о около 6 стран. 10 апреля для обсуждения, в том числе и этого вопроса, встретились министры обороны.

Об этом сообщает AFP.

Дискуссии в «Коалиции желающих», объединившей около 30 стран, возглавляют Великобритания и Франция. Они стремятся поддержать мирное соглашение, которое сможет заключить Дональд Трамп.

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«Наше планирование реально и основательно. Наши планы хорошо разработаны», — заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Несмотря на заявления о достигнутом на нескольких раундах переговорах прогрессе, все еще существует неопределенность относительно целей возможного развертывания, а также будет ли оно подкреплено США.

«Какова потенциальная миссия, какова цель? Что мы будем делать в разных сценариях, например, если произойдет эскалация с Россией? — спросил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Как говорится в сообщении, главной проблемой для европейских союзников является то, что они «в основном находятся в неведении» по поводу усилий США и России, направленных на прекращение боевых действий.

Отметим, что в Европе считают, что хотя бы один лидер должен поддерживать контакт с Россией. Такое решение приняла Коалиция желающих.

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