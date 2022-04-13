Страны мира выделят 60 млн баррелей нефти для снижения цен на энергоресурсы — Байден

Страны мира выделят 60 млн баррелей нефти для снижения цен на энергоресурсы — Байден

Байден санкционировал выделение из стратегического нефтяного резерва в 1 млн баррелей.

30 стран выделят 60 млн баррелей нефти из собственных резервов, чтобы противостоять повышению цен на энергоресурсы, осуществленные Российской Федерацией.

Об этом сообщает американский президент Джо Байден в сервисе микроблогов Twitter.

"Вторжение Путина в Украину привело к повышению цен на газ и пищевые продукты по всему миру. 70% роста в марте было вызвано путинским наращиванием цен", — отметил Байден.

Поэтому Байден приложит усилия, чтобы снизить их и решить эту проблему.

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"Чтобы помочь справиться с путинским наращиванием цен, я санкционировал выделение из нашего стратегического нефтяного резерва 1 млн баррелей в день в течение следующих шести месяцев, и более 30 стран согласились выделить еще 60 млн баррелей", – сказал Байден.

Он добавил, что совместные действия стран по привлечению резервов помогли остановить рост цен, а также способствуют их снижению.

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