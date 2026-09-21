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Страны НАТО готовятся к возможным человеческим жертвам от действий РФ
Дипломаты и эксперты предупреждают, что такой сценарий становится все более вероятным.
Министры иностранных дел ЕС, встречающиеся на полях Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) в Нью-Йорке, попытаются решить, что делать, если в результате гибридной атаки России погибнут граждане стран ЕС или НАТО.
Об этом пишет Рolitico.
«Учитывая масштабы и характер действий России, рано или поздно неизбежны жертвы», — сказал один из дипломатов. «Это чистая удача, что их еще не было».
Предупреждение о гибридных атаках вызвало шквал дипломатических усилий ЕС, и один высокопоставленный дипломат ЕС сообщил, что посланцы встретятся на этой неделе в защищенной комнате для заседаний Совета, также известной как «бункер», чтобы обсудить эту опасность.
Эксперты отмечают, что речь идет об угрозах российских кибератак на критическую инфраструктуру, диверсии на транспортных и энергетических узлах, а также искусственно спровоцированные инциденты на границах стран-членов Альянса.
Ранее сообщалось, что РФ массово готовит кровати в госпиталях у границ НАТО.