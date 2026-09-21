Страны НАТО готовятся к возможным человеческим жертвам от действий РФ

«Это сплошное везение, что жертв до сих пор нет»: в ЕС и НАТО готовятся к смертоносным гибридным атакам России / © ТСН.ua

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Министры иностранных дел ЕС, встречающиеся на полях Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) в Нью-Йорке, попытаются решить, что делать, если в результате гибридной атаки России погибнут граждане стран ЕС или НАТО.

Об этом пишет Рolitico.

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«Учитывая масштабы и характер действий России, рано или поздно неизбежны жертвы», — сказал один из дипломатов. «Это чистая удача, что их еще не было».

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Предупреждение о гибридных атаках вызвало шквал дипломатических усилий ЕС, и один высокопоставленный дипломат ЕС сообщил, что посланцы встретятся на этой неделе в защищенной комнате для заседаний Совета, также известной как «бункер», чтобы обсудить эту опасность.

Эксперты отмечают, что речь идет об угрозах российских кибератак на критическую инфраструктуру, диверсии на транспортных и энергетических узлах, а также искусственно спровоцированные инциденты на границах стран-членов Альянса.

Ранее сообщалось, что РФ массово готовит кровати в госпиталях у границ НАТО.

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