Страны НАТО могли предотвратить полномасштабную войну в Украине — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны-союзники по Альянсу могли заранее вооружить Украину, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение России в 2022 году.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Сейчас мы предоставляем военную технику для войны — тогда мы могли бы предоставить военную технику для предотвращения войны", — подчеркнул генсек НАТО.

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По словам Столтенберга, страны-союзники по Альянсу в то время не хотели предоставить оружие, которое было нужно для защиты от вторжения, из-за опасений эскалации напряженности с Россией.

По его мнению, для того чтобы завершить войну в Украине, необходимы будут переговоры с Россией.

"Чтобы закончить эту войну, на определенном этапе нужно снова вести диалог с Россией. Но он должен базироваться на силе Украины", – считает Столтенберг.

Напомним, Йенс Столтенберг, покидающий пост генерального секретаря Североатлантического Альянса (НАТО), может стать главой Мюнхенской конференции безопасности.

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