Страны НАТО не будут сбивать российские ракеты над Украиной: министр обороны Нидерландов назвал причину

Есть риск прямого столкновения ВВС НАТО с Россией.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс назвал риск полномасштабной войны с Россией причиной того, что страны НАТО не будут сбивать российские ракеты над Украиной.
Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".
По его словам, системы ПВО на границе с Украиной покроют только относительно небольшую территорию, поэтому для защиты от российских ракет придется применять боевую авиацию.
"Тогда, конечно, возникнет риск прямого столкновения между ВВС НАТО и Россией", — отметил Брекельманс.
Нидерландский министр утверждает, что предотвращение такой эскалации будет "на пользу Украине".
“Надо всегда искать креативные пути помощи Украине. Но мы также в каждом случае должны взвешивать, превосходят ли выгоды риски. Пока разницы нет. Такое одобренное решение", – резюмировал он.
Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша имеет законное право сбивать российские ракеты, но только если они представляют угрозу украинским атомным электростанциям.
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