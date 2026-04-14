Страны НАТО отказались поддержать блокаду Ормузского пролива по Трампу — Reuters
Страны НАТО не поддержали план президента США Дональда Трампа по блокаде иранских портов в районе Ормузского пролива, что обострило напряжение внутри Альянса.
Союзники США по НАТО отказались присоединяться к инициированной президентом Дональдом Трампом морской блокаде иранских портов в районе Ормузского пролива.
Об этом сообщает Reuters .
В частности, такие ключевые страны как Великобритания и Франция не поддержали военное участие в этой операции. Они подчеркнули, что приоритетом является не эскалация конфликта, а возобновление безопасного судоходства в стратегическом регионе.
Британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон не планирует втягиваться в войну и сосредоточится на мероприятиях по разминированию и обеспечению прохода судов.
Европейские страны также выступают за создание многосторонней миссии после прекращения боевых действий. Франция, в частности, планирует организовать международную конференцию с участием около 30 государств для координации действий по безопасности судоходства.
Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что любое привлечение Альянса нуждается в единодушной поддержке всех 32 членов, которой пока нет.
Решение союзников отказаться от участия в блокаде стало ударом по попыткам США сформировать широкую коалицию на фоне продолжающегося уже несколько недель после провала дипломатических переговоров конфликта с Ираном.
Ормузский пролив является ключевой артерией мировой торговли энергоносителями — через нее проходит около 20% глобальных поставок нефти.
Что известно об обострении вокруг Ормузского пролива
Президент США Трамп также заявил о проверке судов и операции против мин после переговоров с Ираном.
Тем временем украинский эксперт Игорь Семиволос говорит, что после провала переговоров в Исламабаде у Трампа нет «хороших» вариантов по Ирану.
Добавим, что в состав американской делегации во время переговоров вошли специальный посланник Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
На днях президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к президенту Ирана с призывом обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.