Страны НАТО отказались поддержать блокаду Ормузского пролива по Трампу — Reuters

Союзники США по НАТО отказались присоединяться к инициированной президентом Дональдом Трампом морской блокаде иранских портов в районе Ормузского пролива.

В частности, такие ключевые страны как Великобритания и Франция не поддержали военное участие в этой операции. Они подчеркнули, что приоритетом является не эскалация конфликта, а возобновление безопасного судоходства в стратегическом регионе.

Британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон не планирует втягиваться в войну и сосредоточится на мероприятиях по разминированию и обеспечению прохода судов.

Европейские страны также выступают за создание многосторонней миссии после прекращения боевых действий. Франция, в частности, планирует организовать международную конференцию с участием около 30 государств для координации действий по безопасности судоходства.

Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что любое привлечение Альянса нуждается в единодушной поддержке всех 32 членов, которой пока нет.

Решение союзников отказаться от участия в блокаде стало ударом по попыткам США сформировать широкую коалицию на фоне продолжающегося уже несколько недель после провала дипломатических переговоров конфликта с Ираном.

Ормузский пролив является ключевой артерией мировой торговли энергоносителями — через нее проходит около 20% глобальных поставок нефти.

Президент США Трамп также заявил о проверке судов и операции против мин после переговоров с Ираном.

На днях президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к президенту Ирана с призывом обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.