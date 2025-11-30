Французский десантник на учениях НАТО / © Associated Press

Военные учения Steadfast Dart 2025, которые состоялись в ноябре на территории Румынии, свидетельствуют о том, что Альянс готовится к возможному противостоянию с Россией в условиях сокращения американского военного присутствия в Европе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Во время учений, которые проходили в естественной оборонительной линии Карпатских гор, примерно в 260 километрах к северу от Бухареста, полноценное бригадное развертывание европейских солдат происходило под французским командованием, в основном без участия США.

Издание отмечает, что американские войска уже начали сворачивать свое присутствие в регионе.

В Румынии, где расположено несколько баз НАТО, количество американских военных сократили с 1700 до примерно 1000. Вывод американских войск планируется также в Болгарии, Словакии и Венгрии.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что эти изменения согласованы с генсеком НАТО Марком Рютте и союзниками.

По информации Bloomberg, за закрытыми дверями европейские чиновники настойчиво пытаются убедить США не выводить войска. Вашингтон пытается успокоить опасения своих партнеров, заявив, что не оставит их на произвол судьбы.

«Это впервые за последние 70 лет, когда европейцы больше не воспринимают американские гарантии безопасности как гарантии», — сказала Юлия Джоя, директор программы Черного моря в Институте Ближнего Востока.

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер, комментируя учения в Румынии, назвал их «прекрасным примером того, как европейцы самостоятельно справляются со всеми делами».

Однако, эти учения были сосредоточены на наземных боях, в которых европейские члены НАТО являются самодостаточными. При этом даже здесь США присутствовали, обеспечивая контроль воздушного пространства и логистическую поддержку, которые были бы необходимы в любом крупномасштабном конфликте.

Это пример того бремени, с которым столкнется Европа, если она будет действовать самостоятельно. Когда речь идет о так называемых «стратегических средствах» — а именно противовоздушной и противоракетной обороне, высокоточных ударах большой дальности и разведке — континент все еще зависит от американцев.

Еще одной проблемой является логистика — подкрепления союзников в случае атаки будут прибывать в Румынию несколько недель, и стране придется некоторое время обороняться самостоятельно. Начальник румынской армии генерал Георгита Влад заявил, что его страна будет иметь аналогичные возможности, как и Украина, в случае нападения.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что из-за проблем с логистикой переброска войск НАТО к восточному флангу, граничащему с Россией, сейчас занимает около 45 дней. Цель Евросоюза — сократить этот срок до трех-пяти дней, что требует немедленной модернизации инфраструктуры и «военного Шенгена».