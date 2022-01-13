Страны ОДКБ начали выводить своих военных из Казахстана (фото, видео)

Предварительно, на вывод "миротворцев" понадобится 10 дней.

Военные Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), переброшенные странами 6 января для подавления протестов в Казахстане, 13 января приступили к выводу сил и передаче важных объектов, местным правоохранительным органам.

Об этом информируют "Казинформ", "SputnikKZ" и "Хабар 24".

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Как отмечается, в связи с тем, что военные возвращаются в свои страны, в Алматы устроили церемонию. В свою очередь генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на мероприятии заявил, что ситуация в Казахстане стабилизировалась, а "миротворческая операция" показала, что потенциал ОДКБ является "высокоэффективным" и "реально действенным".

Он также рассказал, что во время операции ОДКБ самолеты РФ перебросили в Казахстан более 2 тыс. миротворцев и 250 единиц техники. По его словам, те военные, которые отличились, получат награды. Ожидается, что вывод "миротворцев" будет проходить в течение 10 дней.

Миротворческая операция на территории Казахстана стала первым настоящим применением коллективных сил ОДКБ.

Напомним, в начале 2022 года несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на сжиженный газ.

Президент Казахстана также ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

С 6 января в Казахстан от стран-участниц ОДКБ стали прибывать миротворческие силы. Больше всего военных прибыло из России.

7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. В тот же день вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.

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