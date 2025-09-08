Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

ОПЕК / © Reuters

Страны ОПЕК+ согласовали с октября увеличение добычи нефти на 137 тысяч баррелей в сутки.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, в ходе онлайн-встречи в воскресенье восемь государств-членов картеля поддержали соответствующее решение.

В то же время, ОПЕК+ оставляет за собой право ускорить, приостановить или полностью отменить повышение на следующих заседаниях. Ближайшая встреча стран-участниц назначена на 5 октября.

Увеличение добычи происходит на фоне стремления Саудовской Аравии наказать Казахстан за превышение квот на производство. В то же время Объединенные Арабские Эмираты уже завершили расширение собственных мощностей для нефтедобычи.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза снизили предел цен на российскую нефть.

Мы ранее информировали, что Россия стремительно теряет доходы от экспорта нефти и газа, которые с начала года снизились почти на 20%.