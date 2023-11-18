Страны ОПЕК+ рассмотрят возможность нового сокращения добычи нефти

Нефть марки Brent с максимума 2023 года в сентябре около $98 подешевела до $79 за баррель.

Страны ОПЕК+ планируют в ноябре рассмотреть очередную возможность сокращения добычи нефти из-за падения мировых цен.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+.

"ОПЕК+ намерена рассмотреть вопрос о необходимости дополнительных сокращений поставок нефти на встречи группы позже этого месяца", — говорится в сообщении.

Источник издания сообщил, что существующих ограничений недостаточно, поэтому организация, вероятно, рассмотрит возможность их расширения. Остальные источники издания сообщают, что организация собирается обсуждать более масштабное сокращение добычи нефти.

Страны ОПЕК+ начали рассматривать возможность сокращения добычи нефти из-за того, что с конца сентября цены упали почти на 20%.

"Нефть марки Brent с максимума 2023 года в сентябре около $98 подешевела до $79 за баррель. Беспокойство по спросу и возможному излишку в следующем году давило на цены, несмотря на поддержку со стороны сокращения добычи ОПЕК+ и конфликта на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российская нефтяная компания "ЛУКойл" воспользовалась лазейкой в санкциях ЕС, чтобы заработать в Болгарии почти один миллиард евро.

Кроме того, мы ранее информировали, что США накажут Россию за продажу нефти выше разрешенного потолка.

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