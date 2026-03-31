Patriot / © Минобороны Украины

Страны Персидского залива во время операции США и Израиля против Ирана почти полностью исчерпали запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot .

Об этом сообщает Bloomberg .

Речь идет не менее о 2400 использованных ракетах типов PAC-3 и GEM-T из примерно 2800, находившихся на вооружении до начала войны.

Агентство отмечает, что значительная часть арсенала была израсходована за короткое время, что свидетельствует о высокой интенсивности атак и колоссальной нагрузке на системы противовоздушной обороны.

По официальным данным стран региона, с начала войны Иран выпустил по ним около 1200 баллистических ракет и около 4000 дронов-камикадзе «Шахед».

"Без активной поддержки США в большинстве стран не осталось бы ничего, чем можно было бы защититься от иранских ракет", - отметила старшая научная сотрудница Центра Стимсона Келли Гриеко.

На фоне стремительного сокращения запасов дорогостоящих перехватчиков страны региона все чаще обращаются к альтернативным решениям. В частности, речь идет об использовании более дешевых боеприпасов типа JDAM.

В то же время, ситуацию усложняют ограниченные производственные возможности. Компания Lockheed Martin, производящая ракеты PAC-3, в настоящее время производит около 650 единиц в год.

