Страны Западной Африки готовы провести военную операцию в Нигере – BBC

Западноафриканские страны одобрили "скорейшее" вооруженное вмешательство в Нигер, заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара после встречи, посвященной обсуждению переворота.

Об этом информирует BBC.

На встрече лидеры регионального блока ЭКОВАС заявили, что договорились собрать "резервные" военные силы.

Военная хунта захватила власть в Нигере 26 июля.

США и ООН заявили, что обеспокоены здоровьем и безопасностью свергнутого президента Мохамеда Базума, проведшего более двух недель под домашним арестом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен "ужасными условиями жизни", в которых находятся Базум и его семья.

После встречи ЭКОВАС президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС по-прежнему вмешивался в африканские страны с целью возобновления конституционного порядка.

"Сегодня мы имеем подобную ситуацию в Нигере, и я хотел бы сказать, что ЭКОВАС не может с этим смириться", — сказал он.

Уаттара сообщил, что Кот-д'Ивуар предоставит батальон численностью от 850 до 1100 человек и сказал, что также будут развернуты солдаты из Нигерии и Бенина.

Омар Турей, президент ЭКОВАС, заявил, что члены группы решили "отдать приказ о развертывании резервных сил ЭКОВАС для восстановления конституционного порядка в Нигере". Он не уточнил, как будут выглядеть силы, которые планируется собрать, и какие действия они могут предпринять.

В преддверии встречи мусульманские священнослужители из северной Нигерии, имеющей длинную границу с Нигером, призвали президента Нигерии Тинубу не применять силу для устранения лидеров переворота.

Но, выступая после встречи, он сказал: “Ни один вариант не снимается со стола, включая применение силы в качестве крайнего средства. Если мы этого не сделаем, никто другой не сделает этого за нас”.

Лидеры переворота предупредили, что будут защищаться от любого вмешательства. ЭКОВАС дала хунти Нигеру крайний срок для восстановления демократически избранного правительства до 6 августа, но оно было проигнорировано. Вместо этого военные лидеры назначили новый правящий кабинет.

И США и Франция имеют военные базы в Нигере, которые используются в рамках борьбы с джихадистскими группировками в регионе Сахель.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, 8 августа, что ПИК "Вагнер" "пользуется" нестабильностью в Нигере.

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