Страшная смерть в тюремной камере: насекомые выпили кровь мужчины

Американца Лашона Томпсона заключили в тюрьму за мелкое правонарушение и из-за его болезни содержали в психиатрическом отделении тюрьмы округа Фултон в городе Атланте. Через три месяца после ареста заключенного обнаружили без сознания в его тюремной камере и объявили умершим.

Как сообщает BBC, адвокат его семьи Майкл Д. Гарпер опубликовал фотографии, на которых тело Томпсона кишит насекомыми.

“Мистера Томпсона нашли мертвым в грязной тюремной камере после того, как его съели живьем насекомые и постельные клопы. Тюремная камера, в которой сидел мистер Томпсон, не была пригодна даже для больного животного”, — говорится в заявлении адвоката.

Отчет судебно-медицинского эксперта подтвердил, что камера покойного имела "серьезное заражение постельными клопами", однако причина смерти указана как неустановленная.

Энтомолог из Университета Кентукки Майкл Поттер объяснил, что укусы постельных клопов обычно не являются смертельными, но могут вызвать серьезную и даже летальную анемию. "Постельные клопы питаются кровью, и очень большое количество клопов потребляет очень большое количество крови", — говорит специалист.

Управляющий тюрьмой офис объявил о полном расследовании обстоятельств смерти Томпсона. Кроме того, в заявлении говорится, что они немедленно потратили 500 000 долларов "на борьбу с нашествием постельных клопов, вшей и других паразитов в тюрьме округа Фултон".

Тюрьма Фултона давно имеет репутацию перенаселенной и недофинансированной, с антисанитарными условиями.

Напомним, после смерти единственной родственницы, которая ухаживала за ней, 82-летняя итальянка не могла самостоятельно принимать лекарства и питаться. Две недели она умирала от голода.

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