Страшнее, чем Мао Цзэдун: масштабные чистки Си Цзиньпина могут парализовать власть в Китае

Си Цзиньпин / © Associated Press

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Председатель КНР Си Цзиньпин развернул масштабную кампанию преследования партийных функционеров, которой Китай не видел со времён правления Мао Цзэдуна. По оценкам экспертов, за годы пребывания Си у власти около 628 тысяч представителей Коммунистической партии Китая (КПК) были привлечены к уголовной ответственности и, вероятно, получили тюремные сроки.

Об этом пишет Financial Times, анализируя масштабы преследований в партийной номенклатуре и их возможные последствия для системы управления Китаем.

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Сотни тысяч чиновников в тюрьме

По подсчетам Миньсиня Пэя, профессора государственного управления американского Claremont McKenna College, в течение 11 из 13 лет правления Си, за которые имеются соответствующие данные, около 628 тысяч партийных функционеров были привлечены к уголовной ответственности. Предположительно, значительная часть из них получила реальные тюремные сроки. По оценке ученого, в целом около 7,2 млн членов КПК подверглись различным формам политического, административного или судебного наказания.

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Масштабы кампании особенно заметны в ходе третьего срока Си, начавшегося в 2023 году. За этот период количество возбужденных уголовных дел в отношении партийных чиновников выросло в 14 раз по сравнению с его вторым пятилетним сроком.

Согласно данным, приведенным Financial Times, в течение третьего срока правления Си дисциплинарные наказания ежегодно получают в среднем более 800 тысяч человек. В 2025 году этот показатель достиг рекордных 983 тысяч. Число представителей номенклатуры, которые ежегодно подвергаются уголовному преследованию, составляет в среднем около 75 тысяч.

Для сравнения: во время второго срока предшественника Си, Ху Цзиньтао, дисциплинарные взыскания ежегодно получали в среднем 145,8 тысячи партийных функционеров, а уголовное преследование грозило примерно 5460 должностным лицам в год.

В то же время официальные цифры ещё более впечатляющие. По информации китайского государственного агентства «Синьхуа», заместитель секретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжан Фухай сообщил, что с 18-го съезда партии в 2012 году дисциплинарные и надзорные органы возбудили 8,105 млн дел и привлекли к ответственности 7,922 млн человек. Среди них — 963 высокопоставленных чиновника, находившихся под непосредственным надзором Центрального комитета КПК.

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Си объясняет ужесточение репрессивной кампании необходимостью искоренить коррупцию и устранить «серьезные скрытые угрозы внутри партии, государства и вооруженных сил». На последнем пленуме руководство КПК фактически поставило перед партийными кадрами ультиматум: полное подчинение руководству или исключение из партии.

К чему приведут страх и борьба за лояльность

В то же время эксперты предупреждают, что масштабные чистки могут иметь негативные последствия для китайской политической и экономической системы. Вместо повышения эффективности государственного управления они способны создать атмосферу страха, в которой чиновники будут стремиться прежде всего избежать наказания, а не решать проблемы страны.

Профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего Виктор Ши отмечает, что подобные реформы партийных институтов уже проводились ранее, однако число чиновников, обвиненных в коррупции и отстраненных от должностей, продолжает расти.

«Если объявить о нулевой терпимости, то чиновники, яростно соперничая друг с другом, начнут предоставлять доказательства правонарушений со стороны своих коллег, чтобы избавиться от соперников в гонке за высшие должности», — пояснил эксперт.

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По его мнению, страх перед возможными обвинениями в коррупции также может сдерживать местные власти от реализации масштабных проектов, ведь привлечение подрядчиков и движение крупных финансовых потоков создают дополнительные риски для должностных лиц.

Старший экономист Oxford Economics Шейна Юэ также предупреждает о противоречии между политикой преследований и экономическими задачами Пекина. По её словам, чиновники могут сосредоточиться на демонстрации политической лояльности вместо поиска новых решений для экономики, которая страдает от слабого потребительского спроса, избыточных производственных мощностей, затянувшегося кризиса на рынке недвижимости и дефляции.

Еще одним следствием кампании может стать усиление так называемого эффекта «эхо-камеры», когда подчиненные сообщают руководству только ту информацию, которую оно хочет услышать, скрывая реальные проблемы.

Директор Института Китая при Лондонском университете SOAS Стив Цанг считает, что Си будет и впредь усиливать личный контроль над партией.

«Пленум, по сути, был полностью посвящён вопросам лояльности, дисциплины и контроля», — отметил эксперт.

Си Цзиньпин уже отказался от практики регулярной смены руководства, сложившейся после смерти Мао Цзэдуна, и обеспечил себе третий срок на посту председателя КНР. Следующий съезд Коммунистической партии должен состояться осенью 2027 года, и, как ожидается, там он будет добиваться переизбрания на четвёртый срок. По мнению Миньсиня Пэя, усиление партийного контроля в преддверии этого съезда не является случайным.

Масштабная антикоррупционная кампания, которую китайские власти называют успешной, при этом не демонстрирует убедительных результатов в международных рейтингах. В частности, с 2012 года позиция Китая в индексе восприятия коррупции Transparency International улучшилась лишь на четыре пункта — с 39 до 43. Эксперты предупреждают: все более масштабные чистки могут не столько оздоровить партийную систему, сколько сделать её более зависимой от личной лояльности к Си Цзиньпину.

Напомним, Китай заговорил о возможной исторической встрече лидеров трёх ядерных держав. Пекин уже поддерживает контакты с Вашингтоном и Москвой, а потенциальные переговоры могут иметь серьёзные геополитические последствия.

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