Наводнение в Непале. / © Associated Press

Реклама

После внезапного и смертельного наводнения в Непале и Тибете до сих пор продолжаются спасательные работы. Спустя девять дней после страшной стихии спасатели извлекли двух рабочих живыми из тоннеля затопленной гидроэлектростанции Тришули 3A.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Реклама

Спикер армии Непала генерал Раджи Рама Баснет рассказал, что бригадира Санджая Шаха и руководителя Кабира Махарджана обнаружили на глубине 170 метров под землей. По словам официальных лиц, состояние обоих мужчин стабильное, их доставили в больницу в Катманду.

Реклама

Шах рассказал, что во время наводнения был в диспетчерском тоннеле. Вместе с ним там находились более 40 человек.

«Поскольку я находился в диспетчерской, моей обязанностью было спасти жизнь всех. После такой аварии я не мог просто убежать, мне пришлось спасти всех. Пытаясь вывести людей наружу, я сообщил, что на дамбе произошла серьезная авария и призвал всех бежать. Из-за этого я потерял время. В конце концов я сам не смог выбраться», — рассказал уцелевший рабочий электростанции.

По словам мужчины, чтобы успокоиться в темноте туннеля, он пел мантры, а также общался только с несколькими людьми. Шах говорит, что внутри туннеля также были люди, но «некоторые из них, возможно, не смогли выбраться».

Двое рабочих были спасены из затопленного тоннеля на гидроэлектростанции в Непале. / © Associated Press

Двое рабочих были спасены из затопленного тоннеля на гидроэлектростанции в Непале. / © Associated Press

По данным непальского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, в результате наводнения погибли по меньшей мере 1259 человек. Более 5000 остаются пропавшими без вести, среди которых по меньшей мере 900 работников на 12 гидроэлектростанциях в Гималаях.

Реклама

Смертельное наводнение в Непале

Трагедия произошла после прорыва ледника на границе между Непалом и Тибетом. Волна воды, грязи и обломков прокатилась по долинам, уничтожив большую часть гидроэнергетической инфраструктуры региона. Наибольший ущерб понесли проекты вдоль рек Бхоте-Коши и Тришули. Стихией смыло населенные пункты, дороги и мосты.

По сообщениям местных властей, в целом в результате наводнений и оползней пропавшими без вести считаются тысячи людей — это и местные жители, и туристы из почти тридцати стран. Среди них более полусотни граждан Украины. В частности, группа, которая отправилась в Непал и Тибет на ретрит Ирины Блонской.

Новости партнеров

Новости партнеров