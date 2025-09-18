Страшную болезнь обнаружили у осужденного экс-президента: что известно

Бывший президент Бразилии Болсонара / © Bild Russian в Telegram

У 70-летнего Жаира Болсонара, экс-президента Бразилии, обнаружили плоскоклеточный рак кожи. На прошлой неделе ему удалили подозрительные образования, но уже через несколько дней Болсонару снова госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния.

Об этом пишет BILD.

Врачи зафиксировали у него сильное обезвоживание, рвоту, падение давления и другие проблемы со здоровьем. Это уже не первый раз, когда Болсонар попадает в больницу после покушения на него в 2018 году.

Эти новости о здоровье появились после того, как Верховный суд Бразилии приговорил Болсонара к 27 годам тюрьмы. Он был признан виновным в попытке государственного переворота после поражения на выборах 2022 года. Суд считает его действия частью «преступной организации», пытавшейся помешать передаче власти.

Сам Болсонару отрицает все обвинения, называя их «политической травлей». Его адвокаты подали апелляцию, а пока продолжаются судебные разбирательства, экспрезидент находится под домашним арестом.

