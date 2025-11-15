"Страшный сон" Лукашенко: пугающего белорусского диктатора больше Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

Эксзаместитель начальника ГУР Минобороны, генерал-майор Илья Павленко на IV Форуме имени Острожских 2025 года рассказал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко совершает много действий, которые на первый взгляд кажутся помощью России, однако его главной мотивацией является не «дружба» с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, а страх. При этом, по данным украинской разведки, Лукашенко больше всего боится не Путина, а потери собственной власти, и его «страшный сон» — это принуждение к непосредственному участию Беларуси в войне против Украины.

Об этом пишет "РБК-Украина".

Утрата военного суверенитета

Павленко подчеркнул, что Белоруссия уже давно потеряла свой военный суверенитет. Он провел параллели с прошлым опытом Украины.

«Например, по соглашению о Черноморском флоте РФ в Севастополе сначала ВМС Украины вывели в бухту Донузлав, а затем вообще разрешили размещение подразделений ФСБ в Севастополе. В дальнейшем российские спецслужбы развернули масштабную взрывную деятельность», — напомнил он.

Он добавил, что сейчас в пользу потери суверенитета Беларуси свидетельствует отсутствие препятствий российским военным на белорусской территории, постоянные совместные учения, изменение военной доктрины и создание совместной группировки войск. Украинская разведка фиксировала, как российские военные в гражданской одежде изучали состояние белорусских дорог для планирования быстрой переброски сил.

«Поэтому наше мнение таково, что в военной сфере у Беларуси действительно нет своего суверенитета. Потому что уже длительный процесс строительства единого государства с россиянами», — сказал генерал.

Чего на самом деле боится Лукашенко

По словам Павленко, опасность гибридных вызовов, таких как кибероперации и ИПСО, для северных регионов Украины происходит не от белорусского режима, а от страны-агрессорки, поскольку спецслужбы Беларуси полностью подконтрольны россиянам и значительно слабее.

Главная уязвимость белорусского диктатора — его власть, точнее риски ее потерять. Павленко заявил, что «страшный сон» для Лукашенко – это принуждение к участию Беларуси непосредственно в боевых действиях или любых провокациях против Украины.

Именно поэтому Лукашенко пытается доказать Путину свою полезность другими способами:

Экономические выгоды: Изготовление ракет, радиоэлектроники, шасси для стратегических сил, а также производство топлива, что особенно ценно в условиях украинских дипстрайков. Режим Лукашенко сильно зависит от импорта и экспорта, поэтому он пытается отдать предпочтение развитию экономики, которая, по оценкам экспертов, уже потеряла половину запланированного роста.

"Он делает все ради власти, а не ради помощи Путину", - подытожил генерал.

Почему Украина не наносит ответных ударов

Несмотря на то, что Беларусь является фактической союзницей РФ, оказывает ей инфраструктуру и логистическую помощь, Украина воздерживается от нанесения ударов по белорусским объектам.

Павленко отметил, что разведка определила и изучила все цели на территории Беларуси, но сейчас это считается нецелесообразным.

«Дать лишний повод Путину надавить на белорусский режим, чтобы тот объявил мобилизацию и полноценно вступил в войну? Это мы считаем нецелесообразным», — подчеркнул генерал.

Лукашенко опасается чрезмерного присутствия и милитаризации со стороны россиян, поскольку это постепенно приводит к привыканию общества и угрожает его личной власти.

Напомним, в КГБ Беларуси заявили, что режим Лукашенко готовится свергнуть «освободительная армия» . Высокопоставленный руководитель белорусской спецслужбы заявил, что армия для освобождения Беларуси готовится на территории Украины, а также в Польше, Чехии и странах Балтии.