Страстная любовь: британца, покинувшего семью ради беженки из Украины, задержала полиция

Женщина сетует, что мужчина больше любит своих детей, чем ее.

Гражданина Великобритании Тони Гарнетта задержала полиция после ссоры со своей любимой Софией Каркадым. Ради новой любви мужчина оставил свою партнершу Лорну и двоих детей. Впоследствии он с Софией решил разорвать отношения, однако пара помирилась.

Об этом пишет MailOnline.

В феврале мужчина громко ссорился с Софией, из-за чего соседи пары вызвали полицию. Мужчину задержали на 6 часов, однако впоследствии отпустили.

Причиной спора стало время, которое он проводил со своими двумя детьми. Он играл со своей шестилетней дочерью в онлайн-игру, когда между влюбленными начались крики и брань. Тони задержала полиция за нарушение общественного порядка. После возвращения София и Тони продолжили совместно жить.

Фото: Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html

"Тони безгранично любит своих дочерей, и София сделала все возможное, чтобы попытаться понять это. Но она молода и хочет иметь собственных детей от Тони. Однако он сделал вазэктомию, и это стало причиной бесконечного напряжения. Они не в состоянии даже думать о общих детях., поскольку их отношения достаточно новые, но эта проблема существует всегда. Они не знают, что будут делать дальше, а тот факт, что ни один из них не может работать, не способствует этому", — рассказали знакомые пары.

Тони Гаретт рассказал журналистам, что он действительно орал.

"Да, меня арестовали, но я не сделал ничего плохого. Возможно, я немного кричал, но не больше", — говорит мужчина.

Фото: Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html

Мужчина говорит, что у них с Софией постоянно ссоры из-за его детей от первого брака. Женщина якобы обвиняет мужчину в том, что он больше любит своих дочерей и уделяет им внимание. Ранее из-за ссоры с любимым задерживали и Софию. Тогда пара развелась и женщина вернулась в Украину, однако Тони поехал за ней, чтобы вернуть любимую в Британию.

История любви Тони и Софии

В мае 2022 года Тони покинул свою жену Лорну после 10 лет отношений ради 22-летней украинской беженцы Софии Каркадым. Это произошло только через 10 дней после того, как София приехала в их дом в Брэдфорде. Тони даже заявлял о планах переехать в Украину.

В сентябре пара объявила о разрыве отношений. Тогда Тони объяснял, что он выгнал украинку из их арендованного дома, обвинив женщину в том, что она не умеет употреблять алкоголь, повредила стену ножом и вмешивается в его отношения с двумя дочерьми.

Читайте также: