Страстный сторонник Путина патриарх Кирилл цинично призвал к "перемирию" на Рождество

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл, известный сторонник диктатора Владимира Путина и его войны в Украине, цинично призвал к "перемирию" на Рождество, 7 января.

Заявление патриарха появилось на сайте РПЦ.

Следует отметить, что Кирилл с начала полномасшабного вторжения, а также в так называемом заявлении, не назвал войну в Украине войной. Вместо этого завил о "междоусобном конфликте".

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождество Христово", — нагло заявил ярый поклонник Путина.

Как сообщалось, ранее патриарх Кирилл похвалил оккупантов за "защиту отечества". Он также заявил, что интересы русского православия есть не только в России. По его словам, "Донбасс – это первая линия обороны русского мира".

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