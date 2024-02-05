Стратегическая ошибка: иранские предупреждения Соединенным Штатам и громкие заявления Байдена

Байден подчеркнул, что его страна "не стремится к конфликту на Ближнем Востоке или в любой другой точке мира".

Иран назвал воздушные удары США по Ираку и Сирии "стратегической ошибкой" после того, как в пятницу, 2 февраля, было поражено 85 целей по всему региону.

Об этом пишет BBC.

США нанесли ответные удары на атаку беспилотника на американскую военную базу на прошлой неделе, в результате которой погибли трое американских солдат.

Белый дом возложил ответственность за атаку беспилотника на поддерживаемую Ираном группировку боевиков. США и Великобритания также начали новый раунд совместных ударов по объектам хуситов в Йемене в субботу, 3 февраля.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что удары по Ираку и Сирии "не будут иметь другого результата, кроме усиления напряженности и нестабильности в регионе". Ранее Ирак заявил, что ответные удары США приведут к “катастрофическим последствиям” для региона.

По данным иракских властей, в результате ударов погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе гражданские лица. Представитель премьер-министра Ирака заявил, что эти удары являются "нарушением" суверенитета его страны и что они повлияют на "безопасность и стабильность Ирака и региона".

В то же время Сирия заявила, что "оккупация" сирийской территории США "не может продолжаться". Согласно заявлению американского военного ведомства, США нанесли удар по силам "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и связанных с ним ополченцев в Ираке и Сирии.

В ударе были задействованы несколько американских самолетов, в том числе бомбардировщики дальнего радиуса действия, перелетевшие из США. По сообщению американских военных, были нанесены удары по семи пунктам — четырем в Сирии и трем в Ираке — и поражены более 85 целей. Удары по иранской территории не были нанесены.

После пятничных ударов США в Ираке и Сирии произошло одно нападение на американские войска, сообщил телеканалу CBS News представитель американского оборонного ведомства.

Ракетному обстрелу подверглись американские войска, базирующиеся на базе поддержки миссии Евфрат в Сирии, но никто не пострадал.

Президент Джо Байден заявил, что американские атаки "продолжатся в то время и в тех местах, которые мы выберем", но добавил, что его страна "не стремится к конфликту на Ближнем Востоке или в любой другой точке мира".

Удары были нанесены после того, как трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения в результате атаки беспилотника на американскую базу вблизи границы Иордании с Сирией.

Читайте ведущие новости дня:

Американские официальные лица заявили, что ответственность за нападение несет Исламское сопротивление в Ираке, поддерживаемое Ираном группировки боевиков. По их словам, беспилотник был иранского производства и похож на поставляемые в Россию.

Считается, что эта боевая организация – зонтичная группа, состоящая из нескольких ополченцев – была вооружена, финансировалась и тренировалась КСИР.

Иран отрицает свою причастность к нападению на американскую базу, заявляя, что он "не был вовлечен в принятие решений группами сопротивления". Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что удары США по Ираку, Сирии и Йемену "лишь обеспечивают цели сионистского режима", имея в виду союзника США — Израиль.

Россия призвала к "срочному" заседанию Совета Безопасности ООН "из-за угрозы миру и безопасности, созданной ударами США по Сирии и Ираку", сообщил в социальных сетях московский дипломат в ООН Дмитрий Полянский. Россия – постоянный член Совета Безопасности – стала близким союзником Ирана.

Атаки США произошли спустя несколько часов после того, как Байден принял участие в церемонии репатриации 46-летнего Уильяма Риверса, 24-летнего Кеннеди Сандерса и 23-летней Бронны Моффетт, погибших в результате нападения в минувшие выходные. Более 40 других военнослужащих были ранены во время той же атаки беспилотника, который нанес удар по американской базе "Тауэр 22".

Американские республиканцы раскритиковали время нанесения ответных ударов, заявив, что США слишком долго ждали, чтобы нанести ответный удар. Американские официальные лица заявили, что любая задержка была связана с пасмурной погодой, препятствовавшей наблюдению за целями.

Некоторые внешнеполитические эксперты считают, что задержка позволила Ирану вывести личный состав, потенциально избегнув более широкого конфликта между США и Ираном.

Читайте также: