"Стратегическая ошибка": лидеры Германии и Британии высказали общую позицию относительно российского вторжения в Украину

"Стратегическая ошибка": лидеры Германии и Британии высказали общую позицию относительно российского вторжения в Украину

Шольц и Джонсон согласились, что "дальнейшую военную агрессию России против Украины необходимо остановить".

В пятницу, 21 января, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры, в ходе которых пришли к общему мнению относительно российской агрессии в Украине.

Как сообщает агентство AFP, лидеры двух стран предупредили, что Россия заплатит "значительную и серьезную цену", если совершит вторжение в Украину.

В ходе переговоров Шольц и Джонсон согласились, что "дальнейшую военную агрессию России против Украины необходимо остановить".

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Также они разделили глубокую обеспокоенность дестабилизационными действиями России в Украине и заявили, что "любое вторжение в Украину было бы серьезной стратегической ошибкой".

Британский премьер Борис Джонсон отметил важность совместной работы союзников по НАТО над скоординированным ответом.

Напомним, после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, каким образом РФ может убедить мировое сообщество в отсутствии намерений совершить вторжение в Украину.

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