"Стратегические глаза РФ": дроны атаковали важный радиотехнический центр на Кубани – какие последствия (фото)

В Краснодарском крае России, возле города Армавир, украинские беспилотники повредили загоризонтную радиолокационную станцию оккупантов "Воронеж-ДМ". Под удар, вероятно, попало антенное сооружение станции.

Об этом пишет Defense Express.

Как отмечают журналисты, РЛС под Армавиром строили семь лет, но теперь Кремль частично "ослеп" на стратегическом уровне.

Атака на объект такого типа в РФ происходит уже не в первый раз. Так, в середине апреля, украинский дрон нанес удар по радиолокационной станции 29Б6 "Контейнер".

РЛС оккупантов "Воронеж-ДМ" на Кубани /Фото: Defense Express

"На сколько масштабно эта РЛС была повреждена — неизвестно, потому что, в отличие от "Воронеж-ДМ" она не имеет сплошного "холста" антенн, и потому, объективно, дроном ее вывести из строя труднее. Но относительно загоризонтной РЛС под Армавиром, точнее двух, потому что речь идет о двух рядом стоящих радара, то они уже точно пошли на довольно долгий ремонт", - пишет издание.

РЛС на Кубани работала в дециметровом диапазоне и позволяла обнаруживать цели на дальности до 6000 км и на высоте до 4000 км с углом до 60 градусов. А в средние здания – не только антенна, а вся система по передаче, получению и обработке сигналов, питанию и охлаждению в расчете на мощность в 0,7 МВт.

РЛС оккупантов "Воронеж-ДМ" на Кубани / Фото: Defense Express

Пораженная РЛС под Армавиром не имела для Украины первостепенное значение как цель. Она вообще не смотрит на территорию Украины, кроме незначительной части Крыма. И главное направление ее работы – Средиземное море и Азия от Персидского залива на Индийский океан и частично в сторону Китая.

"В любом случае, сейчас российская система обзора и предупреждения о ракетном нападении частично ослепла и вообще не видит, что происходит на юге. И как-то исправить ситуацию в краткосрочной перспективе у РФ нет никаких возможностей", - пояснили аналитики.

РЛС оккупантов "Воронеж-ДМ" на Кубани / Фото: Defense Express

Смысл таких ударов – целый ряд факторов. Во-первых, Кремль будет вынужден потратить ресурсы на ремонт вместо того, чтобы направить их на производство другого оружия.

Во-вторых, даже частичная "слепота" на стратегическом уровне – это фактор неуверенности для Кремля. В-третьих, на фоне угрозы потерять другие такие РЛС, скорее всего, враг будет вынужден перераспределить свои силы ПВО из прифронтовой зоны в тыловые районы.

Экс-директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после удара по РЛС в Краснодарском крае РФ в истерике в своем Telegram-канале заявил, что "Вашингтон выступил заказчиком преступления, наняв безответственного бандита, пытающегося повредить объект нашей Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРГ) — ключевой элемент Системы боевого управления стратегическими ядерными силами".

"Таким образом, мы стоим не только на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных государств", - пожаловался Рогозин.

Напомним, издание NBC News сообщило, что Россия и КНДР готовят масштабную военную провокацию перед выборами в США.

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