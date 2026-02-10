Стратегия анаконды: Трамп бьет по карману Путина из-за его друзей-диктаторов

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин / © ТСН.ua

Эксперты по национальной безопасности утверждают, что Белый дом систематически выбивает стулья из-под российской военной машины, атакуя ее ключевых прокси-партнеров — Иран, Венесуэлу и сети теневого флота.

О том, как эта тактика меняет расписания на глобальной шахматной доске, пишет Fox News.

Ликвидация «тыла»: Иран и Венесуэла

Бывшие советники и генералы объясняют: Трамп действует как жесткий бизнесмен, перекрывая каналы снабжения.

«В любой кампании вы не просто бьете по командным центрам – вы перерезаете логистику. Трамп делает именно это», – комментирует генерал в отставке Брюс Карлсон.

Удар по союзникам РФ был комплексным:

Иран: В июне 2025 года США нанесли серии ударов, взорвавших скрытую ядерную программу Тегерана. Это вместе с массовыми протестами в декабре и жесткой реакцией Вашингтона на репрессии заставило режим сосредоточиться на собственном выживании, а не на поставках дронов Москве.

Венесуэла: В январе 2026 года администрация Трампа провела спецоперацию по захвату диктатора Николаса Мадуро по обвинениям в наркоторговле. Это лишило Россию ключевого партнера в Западном полушарии и разрушило схемы обхода нефтяных санкций.

Экономическая удавка и фактор Индии

Параллельно Вашингтон закрывает денежные шлюзы. Генерал-лейтенант Ричард Ньютон отмечает, что новое торговое соглашение между США и Индией стало «мощным ударом по военной машине России».

Договоренность вынуждает премьера Моди отказываться от российской нефти в пользу американских энергоносителей. Потеря индийского рынка, куда РФ перенаправила потоки после эмбарго ЕС, грозит Кремлю колоссальным ущербом.

Психология «бешеного Ивана» и «Золотой мост»

Морган Мерфи, экспорадник посланника США в Украине, объясняет: американские переговорщики часто ошибочно смотрят на Россию через западную призму. Трамп же учитывает травмы РФ от мировых войн и паранойи по вторжению (так называемый синдром «бешеного Ивана»).

Поэтому Белый дом предлагает Путину «золотой мост» для выхода из войны — сценарий, позволяющий сохранить лицо.

Возобновление дипломатического статуса России за столом переговоров.

Частичное восстановление доступа на западные коммерческие рынки.

Признание фактической оккупации территорий без юридического признания суверенитета РФ над ними (заморозка конфликта).

Дедлайн - июнь

Несмотря на «конструктивные» переговоры в Абу-Даби и недавний обширный обмен пленными, время играет против Москвы. Владимир Зеленский сообщил журналистам, что США установили жесткий дедлайн: Киев и Москва должны прийти к согласию до июня.

Если Кремль отвергнет предложение «золотого моста», Трамп обещает «очень серьезные последствия» уже в 2026 году. И, судя по судьбе Мадуро и ситуации в Иране, это предупреждение подкреплено реальными действиями.

