Стратегия анаконды: Трамп бьет по карману Путина из-за его друзей-диктаторов

Администрация Дональда Трампа реализует стратегию косвенного, но сокрушительного давления на Кремль. Логика Вашингтона изменилась: если Путину трудно заставить остановиться дипломатией, нужно физически лишить его ресурсов, поставляемых ему союзниками.

Ирина Игнатова
Дональд Трамп и Владимир Путин

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин / © ТСН.ua

Эксперты по национальной безопасности утверждают, что Белый дом систематически выбивает стулья из-под российской военной машины, атакуя ее ключевых прокси-партнеров — Иран, Венесуэлу и сети теневого флота.

О том, как эта тактика меняет расписания на глобальной шахматной доске, пишет Fox News.

Ликвидация «тыла»: Иран и Венесуэла

Бывшие советники и генералы объясняют: Трамп действует как жесткий бизнесмен, перекрывая каналы снабжения.

«В любой кампании вы не просто бьете по командным центрам – вы перерезаете логистику. Трамп делает именно это», – комментирует генерал в отставке Брюс Карлсон.

Удар по союзникам РФ был комплексным:

  • Иран: В июне 2025 года США нанесли серии ударов, взорвавших скрытую ядерную программу Тегерана. Это вместе с массовыми протестами в декабре и жесткой реакцией Вашингтона на репрессии заставило режим сосредоточиться на собственном выживании, а не на поставках дронов Москве.

  • Венесуэла: В январе 2026 года администрация Трампа провела спецоперацию по захвату диктатора Николаса Мадуро по обвинениям в наркоторговле. Это лишило Россию ключевого партнера в Западном полушарии и разрушило схемы обхода нефтяных санкций.

Экономическая удавка и фактор Индии

Параллельно Вашингтон закрывает денежные шлюзы. Генерал-лейтенант Ричард Ньютон отмечает, что новое торговое соглашение между США и Индией стало «мощным ударом по военной машине России».

Договоренность вынуждает премьера Моди отказываться от российской нефти в пользу американских энергоносителей. Потеря индийского рынка, куда РФ перенаправила потоки после эмбарго ЕС, грозит Кремлю колоссальным ущербом.

Психология «бешеного Ивана» и «Золотой мост»

Морган Мерфи, экспорадник посланника США в Украине, объясняет: американские переговорщики часто ошибочно смотрят на Россию через западную призму. Трамп же учитывает травмы РФ от мировых войн и паранойи по вторжению (так называемый синдром «бешеного Ивана»).

Поэтому Белый дом предлагает Путину «золотой мост» для выхода из войны — сценарий, позволяющий сохранить лицо.

  • Возобновление дипломатического статуса России за столом переговоров.

  • Частичное восстановление доступа на западные коммерческие рынки.

  • Признание фактической оккупации территорий без юридического признания суверенитета РФ над ними (заморозка конфликта).

Дедлайн - июнь

Несмотря на «конструктивные» переговоры в Абу-Даби и недавний обширный обмен пленными, время играет против Москвы. Владимир Зеленский сообщил журналистам, что США установили жесткий дедлайн: Киев и Москва должны прийти к согласию до июня.

Если Кремль отвергнет предложение «золотого моста», Трамп обещает «очень серьезные последствия» уже в 2026 году. И, судя по судьбе Мадуро и ситуации в Иране, это предупреждение подкреплено реальными действиями.

Напомним, США предлагают Украине и РФ деэскалацию по энергетике . Киев согласился, но Москва пока не подтвердила.

