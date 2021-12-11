Стратил, пока спали: отец-антивакцинатор убил жену и троих детей из-за фальшивого COVID-сертификата

Муж был активным поклонником немецких антивакцинаторов.

В немецком городе Бранденбург, что около Берлина, отец-антивакцинатор, расстрелял троих своих детей и жену, пока они спали. По данным местных СМИ, это произошло из-за того, что у его жены на работе обнаружили фальшивый COVID-сертификат и мужчина боялся, что у них заберут детей.

Об этом сообщает BILD.

По данным издания, трагедия произошла в частном доме в ночь на субботу, на прошлой неделе. 40-летний мужчина, работавший учителем, убил свою жену, а затем в кроватях расстрелял троих детей в возрасте 4-10 лет. После этого он выстрелил себе в голову. Тела 5 членов семьи обнаружили в минувшую субботу.

Издание сообщает, что трагедия произошла после того, как у жены антивакцинатора, работающей в техническом университете, обнаружили фальшивый сертификат о вакцинации. Подозреваемый в убийстве собственной семьи оставил предсмертную записку, в которой говорилось, что "их семью хотят строго наказать за подделку документа". Мужчина боялся ареста и того, что у него заберут детей.

Вскрытие показало, что все члены семьи были убиты с близкого расстояния.

По данным издания, мужчина был антивакцинатором и сторонником движения "Кверденкер", активно выступающего против вакцинации. Из-за заявлений и методов действия эту группу немецкие правоохранители приравняли к секте. Эта группа сравнивала вакцинацию от коронавируса с Холокостом.

Также изданию подтвердили, что убийца семьи был членом партии "Die Basis", выступающей в Германии против карантинных мер.

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