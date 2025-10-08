«Стрельба и дубинки»: толпа набросилась на кортеж президента

Полиция / © pixabay.com

Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа атаковала группа из около 500 человек, когда он направлялся в провинцию Каньяр.

Об этом сообщает агентство Reuters.

На автомобилях президента обнаружили шаровые отверстия, однако сам Нобоа не получил ранений. По данным полиции, после нападения задержаны пять подозреваемых.

В администрации президента заявили, что нападавшие действовали «по приказу радикалов», и им будут предъявлены обвинения в терроризме и покушении на убийство.

В стране с середины сентября продолжаются масштабные протесты, организованные Конфедерацией коренных народов Эквадора (CONAIE). Причиной недовольства стало решение президента упразднить субсидии на дизельное топливо.

Ранее Нобоа заявлял, что за акциями протеста могут стоять члены венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua, действующей на территории Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре произошел масштабный блекаут. Из — за неисправности линии электропередач 18 миллионов человек остались без света.

Мы ранее информировали, что Эквадор объявил о «внутреннем вооруженном конфликте», поскольку вооруженные люди захватили прямую телевизионную трансляцию.