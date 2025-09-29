Стрельба и поджог в церкви в США: по меньшей мере 4 погибших и 8 раненых

Полиция США / © Associated Press

Утром 28 сентября в церкви Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Гранд-Бленке (Grand Blanc Township, штат Мичиган) произошла трагедия: мужчина врезался грузовиком в здание, открыл огонь по прихожанам и поджег сооружение.

Об этом пишут американские СМИ .

По последним данным, погибли по меньшей мере 4 человека , еще 8 ранены — среди них несколько в критическом состоянии.

Нападающий, идентифицируемый как Томас Джейкоб Санфорд , 40-летний житель городка Бертон, был застрелен правоохранителями во время стрельбы.

Полиция сообщает, что нападающий, вероятно, намеренно поджег церковь, возможно используя зажигательное вещество.

Также на месте происшествия были обнаружены самодельные взрывные устройства — но неизвестно, были ли они использованы во время атаки.

Как отметил шеф полиции Уильям Рени, несколько офицеров из департамента природных ресурсов Мичигана и местной полиции Гранд-Бленк вступили со стрелком в перестрелку.

В момент нападения в церкви находились сотни прихожан, в том числе дети. Свидетели описывают хаос, когда дверь взорвалась или была вывернута ударом, люди панически бежали во двор, где нападающий открыл огонь по бегущим.

Губернатор штата Мичиган, Гретчен Витмер, выразила глубокую скорбь и решительно осудила акт насилия в месте поклонения.

Президент США Дональд Трамп назвал событие "целенаправленным нападением на христиан" и призвал немедленно прекратить волну насилия в стране.

ФБР и другие федеральные службы вовлечены в расследование. Пока мотив нападения остается неизвестным, правоохранители проводят обыски в доме подозреваемого и анализируют его телефонные записи и историю действий.

