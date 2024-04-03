Стрельба и убийство в школе Финляндии: правоохранители назвали мотив подростка

В Финляндии произошла стрельба в начальной школе – погиб ребенок.

Мотивом для стрельбы в начальной школе города Вантаа, Финляндия, которая произошла утром 2 апреля, стал буллинг 12-летнего ученика, совершившего преступление. В результате атаки погиб мальчик, две девочки получили тяжелые ранения.

Об этом пишет издание Yle со ссылкой на заявление полиции.

"Установлено, что мотив поступка – буллинг. Подозреваемый на допросе рассказал, что стал объектом издевательств, и эта информация также подтвердилась досудебным расследованием", — говорится в сообщении полиции.

Известно, что 12-летний подросток, устроивший стрельбу, перешел в школу Viertola в начале этого года.

После инцидента со стрельбой в школе полиция обратила внимание на множество различных угроз, все из которых полиция тщательно расследует. Это очень серьезные уголовные дела.

Полиция уже допросила подозреваемого ученика, признавшегося вчера в стрельбе. Нападающий – гражданин Финляндии. Погибший ученик также финн. Одна из госпитализированных девочек имеет двойное гражданство Финляндии и Косово, а вторая – Финляндии.

Директор начальной школы отказался рассказывать о том, было ли ему известно о школьном буллинге, которому подвергся 12-летний нападающий.

Напомним, в Подмосковье произошел взрыв на подстанции рядом с железнодорожной станцией, несколько районов города остались без света.

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