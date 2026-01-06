ТСН в социальных сетях

Мир
126
1 мин

Стрельба и взрывы прогремели у президентского дворца в Каракасе — СМИ

В центре столицы Венесуэлы - Каракасе - вблизи президентского дворца прогремели взрывы и стрельба: на улицах зафиксировано появление военной техники и вооруженных военных, в городе также сообщают о перебоях с электроснабжением.

Елена Кузьмич
Беспорядок в Каракасе (архивное фото)

Беспорядок в Каракасе (архивное фото) / © AFP

В центре столицы Венесуэлы — Каракасе — раздались выстрелы и взрывы вблизи президентского дворца. Об этом сообщают местные медиа.

По имеющимся данным, звуки стрельбы и взрывов были слышны в районе правительственных кварталов. На улицах города замечена военная техника и вооруженные военные.

Кроме того, в Каракасе уже фиксируются перебои с электроснабжением. Официальные заявления власти о причинах событий, а также информации о возможных пострадавших пока не обнародовались.

Обстоятельства инцидента уточняются.

126
