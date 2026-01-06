- Дата публикации
Стрельба и взрывы прогремели у президентского дворца в Каракасе — СМИ
В центре столицы Венесуэлы - Каракасе - вблизи президентского дворца прогремели взрывы и стрельба: на улицах зафиксировано появление военной техники и вооруженных военных, в городе также сообщают о перебоях с электроснабжением.
В центре столицы Венесуэлы — Каракасе — раздались выстрелы и взрывы вблизи президентского дворца. Об этом сообщают местные медиа.
По имеющимся данным, звуки стрельбы и взрывов были слышны в районе правительственных кварталов. На улицах города замечена военная техника и вооруженные военные.
Кроме того, в Каракасе уже фиксируются перебои с электроснабжением. Официальные заявления власти о причинах событий, а также информации о возможных пострадавших пока не обнародовались.
Обстоятельства инцидента уточняются.