Стрельба и взрывы прогремели у президентского дворца в Каракасе — СМИ

Беспорядок в Каракасе (архивное фото) / © AFP

Реклама

В центре столицы Венесуэлы — Каракасе — раздались выстрелы и взрывы вблизи президентского дворца. Об этом сообщают местные медиа.

По имеющимся данным, звуки стрельбы и взрывов были слышны в районе правительственных кварталов. На улицах города замечена военная техника и вооруженные военные.

Кроме того, в Каракасе уже фиксируются перебои с электроснабжением. Официальные заявления власти о причинах событий, а также информации о возможных пострадавших пока не обнародовались.

Реклама

Обстоятельства инцидента уточняются.