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Стрельба на фестивале: праздник закончился бойней, убийцу до сих пор ищут
Традиционный многолюдный праздник в канадском мегаполисе превратился в масштабную трагедию после того, как неизвестный неожиданно открыл огонь по толпе.
В субботу, 11 июля, в центральной части канадского города Торонто во время ежегодного латиноамериканского фестиваля Salsa on St. Clair произошла массовая стрельба. В результате вооруженного нападения два человека погибли на месте, а еще пять человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает Reuters.
Обстоятельства стрельбы и состояние потерпевших
Согласно экстренному сообщению местной полиции, правоохранители обнаружили с поличным пять человек с огнестрельными ранениями. Двое других пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью, медики констатировали их смерть прямо на месте инцидента. Точное состояние оставшихся раненых пока остается неизвестным.
Правоохранительные органы призвали общественность избегать района Мидтаун, где проходил фестиваль, и не мешать работе экстренных служб. Полиция продолжает активную фазу расследования и просит местных жителей неукоснительно выполнять все указания силовиков. Никаких деталей по поводу личности подозреваемого, его мотивов или возможных задержаний полиция пока не разглашает.
Реакция властей на трагедию
Премьер-министр Канады Марк Карни отреагировал на трагические события в Торонто, опубликовав официальное обращение. Политик заявил, что он шокирован этой стрельбой, и выразил полную поддержку полиции в ее усилиях по задержанию виновных.
«Мои молитвы с семьями, которые оплакивают своих близких, с находящимися в критическом состоянии и со всеми, кто пострадал от этого ужасного события», — подчеркнул глава канадского правительства.
Официальный представитель полиции Торонто отказался предоставлять журналистам какую-либо дополнительную информацию вне официальных сведений департамента. Правоохранители пообещали оперативно публиковать обновленные данные по мере продвижения следствия.
Напомним, в центре Белой Церкви неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия. Полиция сообщила о раненом парне.