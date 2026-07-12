Стрельба на фестивале: праздник закончился бойней, убийцу до сих пор ищут

Во время уличного праздника в Торонто расстреляли толпу людей / Фото июстративное / © Associated Press

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В субботу, 11 июля, в центральной части канадского города Торонто во время ежегодного латиноамериканского фестиваля Salsa on St. Clair произошла массовая стрельба. В результате вооруженного нападения два человека погибли на месте, а еще пять человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Reuters.

Обстоятельства стрельбы и состояние потерпевших

Согласно экстренному сообщению местной полиции, правоохранители обнаружили с поличным пять человек с огнестрельными ранениями. Двое других пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью, медики констатировали их смерть прямо на месте инцидента. Точное состояние оставшихся раненых пока остается неизвестным.

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Правоохранительные органы призвали общественность избегать района Мидтаун, где проходил фестиваль, и не мешать работе экстренных служб. Полиция продолжает активную фазу расследования и просит местных жителей неукоснительно выполнять все указания силовиков. Никаких деталей по поводу личности подозреваемого, его мотивов или возможных задержаний полиция пока не разглашает.

Реакция властей на трагедию

Премьер-министр Канады Марк Карни отреагировал на трагические события в Торонто, опубликовав официальное обращение. Политик заявил, что он шокирован этой стрельбой, и выразил полную поддержку полиции в ее усилиях по задержанию виновных.

«Мои молитвы с семьями, которые оплакивают своих близких, с находящимися в критическом состоянии и со всеми, кто пострадал от этого ужасного события», — подчеркнул глава канадского правительства.

Официальный представитель полиции Торонто отказался предоставлять журналистам какую-либо дополнительную информацию вне официальных сведений департамента. Правоохранители пообещали оперативно публиковать обновленные данные по мере продвижения следствия.

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Напомним, в центре Белой Церкви неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия. Полиция сообщила о раненом парне.

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