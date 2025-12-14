- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 197
- Время на прочтение
- 1 мин
Смертельная стрельба на пляже в Австралии: стрелка обезвредили прохожие
Двое мужчин открыли огонь по людям во время празднования Хануки. Есть раненые и погибшие.
На пляже Бонди в Сиднее произошла стрельба во время празднования Хануки. Двое мужчин вышли из автомобиля и открыли огонь. По предварительным сообщениям, как минимум 10 погибших, несколько человек получили ранения.
Об этом сообщает Timesofisrael.
На месте происшествия немедленно появились полиция и экстренные службы. Полиция штата Новый Южный Уэльс упорно призывает всех держаться подальше от района инцидента и скрыться в безопасных местах.
Очевидцы сообщили, что видели, как двое мужчин с винтовками стреляют рядом с пляжем, а посетители в панике разбегаются.
Напомним, два человека погибли и еще восемь получили ранения в результате стрельбы в американском университете Брауна в городе Провиденс, штат Род-Айленд.