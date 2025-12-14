Смертельная стрельба на пляже в Австралии: стрелка обезвредили прохожие

На месте инцидента / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

На пляже Бонди в Сиднее произошла стрельба во время празднования Хануки. Двое мужчин вышли из автомобиля и открыли огонь. По предварительным сообщениям, как минимум 10 погибших, несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Timesofisrael.

На месте происшествия немедленно появились полиция и экстренные службы. Полиция штата Новый Южный Уэльс упорно призывает всех держаться подальше от района инцидента и скрыться в безопасных местах.

Очевидцы сообщили, что видели, как двое мужчин с винтовками стреляют рядом с пляжем, а посетители в панике разбегаются.

