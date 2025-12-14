ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
197
Время на прочтение
1 мин

Смертельная стрельба на пляже в Австралии: стрелка обезвредили прохожие

Двое мужчин открыли огонь по людям во время празднования Хануки. Есть раненые и погибшие.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте инцидента

На месте инцидента / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

На пляже Бонди в Сиднее произошла стрельба во время празднования Хануки. Двое мужчин вышли из автомобиля и открыли огонь. По предварительным сообщениям, как минимум 10 погибших, несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Timesofisrael.

На месте происшествия немедленно появились полиция и экстренные службы. Полиция штата Новый Южный Уэльс упорно призывает всех держаться подальше от района инцидента и скрыться в безопасных местах.

Очевидцы сообщили, что видели, как двое мужчин с винтовками стреляют рядом с пляжем, а посетители в панике разбегаются.

Напомним, два человека погибли и еще восемь получили ранения в результате стрельбы в американском университете Брауна в городе Провиденс, штат Род-Айленд.

Дата публикации
Количество просмотров
197
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie