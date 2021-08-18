Стрельба по толпе, жесткие правила для женщин и военное сопротивление на Севере: как живет Афганистан с приходом талибов

Талибы, которые сначала пытались выглядеть приветливыми и уверяли, что за 20 лет изменились, сегодня открыли огонь по протестующим, ибо те размахивали национальным флагом.

Афганистан находится в состоянии шока и недоверия. За последнюю неделю талибы захватили десятки столиц провинций. С падением Кабула, Кандагара, Герата и других крупных городов боевики объявили, что собираются превратить захваченный Афганистан в Исламский эмират, как и 25 лет назад — и уже начали первые преобразования.

ТСН.ua рассказывает, как выглядят первые дни Афганистана под властью талибов.

Сами по себе: жизнь под контролем "Талибана"

В понедельник, 16 августа, 40 миллионов афганских граждан проснулись в новой реальности — их страна перешла под контроль радикального исламистского движения "Талибан". Ситуация, подобная той, что была в 1990-х годах, когда талибы пришли к власти впервые и заставили население жить по строгим правилам, собственному жесткому толкованию исламского права.

Новая жизнь под контролем талибов пока выглядит странно: местные озадачены от пока что улыбающихся талибов, которые с ружьями в руках празднуют "победу", уверяют, что за 20 лет изменились и якобы готовы разрешить всем жить с равными правами и свободами.

Associated Press

"Они (талибы. — Ред.) пытаются быть очень любезными", — рассказывает свои впечатления от увиденного корреспондент Al Jazeera Али Латифа. По его словам, боевики в первый день спокойно реагировали на местных и журналистов, делали селфи с прохожими, сидели на террасах пекарен и улыбались на камеру.

Между тем в Сети достаточно кадров, как эти "приветливые" талибы, арестовывают местных и прицеливаются ружьями, что видно на одном из последних видео из улиц Кабула.

The Taliban is already arresting people in the streets of Kabul.



Pray for the innocent people of Afghanistan. pic.twitter.com/rw56X2GqHd — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) August 18, 2021

More horrific scenes in Afghanistan today as Taliban fighters are seen shooting at Afghans around the Kabul airport.



pic.twitter.com/V0CqK5JJ1p — Benny (@bennyjohnson) August 17, 2021

На улицах кое-где можно встретить женщин, хотя и немного. Преимущественно они одеты в бурки (разновидность паранджи, покрывает все тело от макушки головы к земле и позволяет владелице видеть перед собой с помощью сетки на лице), никабы (головной убор, который оставляет глаза и область вокруг глаз открытыми). "Некоторые одеты, как и раньше, покрыв голову платком и в свободной одежде, не прилегающей к телу", — отмечает Латиф.

Контрольно-пропускные пункты больше не регулируются афганскими работниками: вместо них теперь боевики с ружьями, но какой-то четкой системы контроля нет. В магазинах стремительно подскочили цены: напуганные местные пытаются снять деньги с банковского счета, между тем в банкоматах закончились наличные, рассказывает журналист.

From the Streets of Afghanistan. pic.twitter.com/f2V3t1zRxD — theonly1acre (@ theonly1acre) August 18, 2021

Положение женщин

Журналистка CNN Кларисса Уорд, которая снимает репортажи из Кабула, 17 августа отметила, что все, что происходит в городе под властью талибов выглядит очень странно: "Они (талибы. — Ред.) просто скандируют "Смерть Америке", но в то же время выглядят очень доброжелательными. Это крайне странно ".

Женщины массово скупают бурки. Сейчас для них это стало жизненно важной вещью, чтобы чувствовать себя безопасно на улицах, отмечает Уорд.

Талибы в разговоре с журналисткой заверили, что "дают гарантию каждому, что они будут в безопасности". "Дав обещание, мы ее придерживаемся", — сказал один из боевиков.

"Женщина, женщины могут продолжить жить привычной жизнью, и мы ничего им не будем говорить. Они могут пойти в школу, они могут продолжить обучение в исламском никабе", — заявил один из полевых командиров "Талибана" Асад Масуд Хистани. На вопрос, почему женщины должны закрывать лицо, Хистани ответил, что "так диктует ислам".

"Приветливый дух талибов" длился недолго и вскоре присутствие журналистки CNN создало напряжение. Боевики приказали ей отойти от них и оставаться в стороне из-за того, что она женщина.

"Талибы еще не ввели свою "драконовскую" версию исламского закона, но многие уже готовится к этому. На фасадах салонов красоты местные зарисовали изображение афганских женщин, непокрытых платками", — отмечает Уорд.

A worker at a beauty salon paints over an image of a woman in Kabul after news that the Taliban were approaching the capital. #Afghanistan pic.twitter.com/HRhOxxfufy — Lalo (@LaloDagach) August 16, 2021

"Порядок", восстановления которого так боятся

Местное население помнит, какой была жизнь под контролем талибов в 1996-2001 годах и опасается, что это может повториться. Тогда талибы обещали покончить с насилием, и многие афганцы, истощенные годами неуверенности и непрерывного разрушения, не оказывали сопротивления исламистам. Но мир наступил ценой многих социальных, политических и религиозных свобод.

Женщинам было отказано в гражданских правах и свободах, таких как образование и трудоустройство. Им было запрещено :

выходить из дома без сопровождения кого-то из родственников мужского пола;

носить любую другую одежду, кроме бурки или паранджи;

водить автомобиль и ездить в общественном транспорте вместе с мужчинами;

лечиться у медиков-мужчин;

любой вид работы по найму;

смеяться и громко разговаривать; все виды развлечений такие, как музыка, телевидение; общаться представителями разного пола вне семьи и еще много ограничений и запретов.

Associated Press

В современном, демократическом Афганистане, который поддерживался Западом, девушки учились в школах вместе с мальчиками. Однако как будет теперь непонятно. Талибы считают, что после наступления полового созревания, девочки не могут учиться в одном здании с мальчиками, потому их нужно отделить. Однако для этого нужно иметь отдельную школу для девочек, в Афганистане еще не построены.

В течение 20 лет Запад вдохновлял, финансировал и защищал новое поколение афганцев, которое росло со свободами и хваталось за новые возможности. Теперь местное население чувствует себя полностью брошенным демократическим миром, хотя и считал себя его частью.

Журналисты, женщины-судьи, женщины-члены парламента, правозащитники, студенты — все сейчас говорят одно и то же: "Наша судьба повисла на волоске".

Протест женщин, выстрелы и появление сил сопротивления: что происходит на улицах Афганистана

Афганцев оставили один на один приспосабливаться к новой жизни, перспективы которой не радуют. Однако есть и те, кто не собирается мириться со своим положением. 17 августа группа женщин протестовала за свои основные права на улицах Кабула.

You want to see real courage? This!



A group of women in #Afghanistan protested for their basic rights in the streets of #Kabul after the #Taliban seized control of the country. pic.twitter.com/QYFl4KHaA9 — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) August 17, 2021

Афганские корреспондентки и ведущие снова появились в кадре после того, как их отозвали от работы несколько дней назад из соображений безопасности. В частности, одна из ведущих в прямом эфире взяла интервью у представителя талибов.

Our brave female journalists out and about in Kabul this morning ⁦ @TOLOnews ⁩ pic.twitter.com/tAC29Y2zIG — Saad Mohseni (@saadmohseni) August 17, 2021

Сотни молодых людей размахивали национальным флагом на улице Пуштунистане в Джалалабаде после демонстрации в поддержку национального флага. По словам очевидцев, "Талибан" обстрелял протестующих и побил ряд журналистов.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

В Афганистане формируют силы сопротивления "Талибана". Центром сопротивления стала провинция Панджшер — единственная в стране не захваченная талибами. Там находится вице-президент Афганистана Амирулла Салех, который объявил себя президентом страны, а также Ахмад Масуд-младший — сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, известного также как Панджшерский лев. К провинции стягивают подразделения афганской армии, которые отказались сдаваться талибам.

"Мы остались одни. Мы никогда не сдадимся... Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам через родство духа или через прямую поддержку", — говорится в обращении Масуда.

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