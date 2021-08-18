Стрельба по толпе, жесткие правила для женщин и военное сопротивление на Севере: как живет Афганистан с приходом талибов

Талибы, которые сначала пытались выглядеть приветливыми и уверяли, что за 20 лет изменились, сегодня открыли огонь по протестующим, ибо те размахивали национальным флагом.
Афганистан находится в состоянии шока и недоверия. За последнюю неделю талибы захватили десятки столиц провинций. С падением Кабула, Кандагара, Герата и других крупных городов боевики объявили, что собираются превратить захваченный Афганистан в Исламский эмират, как и 25 лет назад — и уже начали первые преобразования.
ТСН.ua рассказывает, как выглядят первые дни Афганистана под властью талибов.
Сами по себе: жизнь под контролем "Талибана"
В понедельник, 16 августа, 40 миллионов афганских граждан проснулись в новой реальности — их страна перешла под контроль радикального исламистского движения "Талибан". Ситуация, подобная той, что была в 1990-х годах, когда талибы пришли к власти впервые и заставили население жить по строгим правилам, собственному жесткому толкованию исламского права.
Новая жизнь под контролем талибов пока выглядит странно: местные озадачены от пока что улыбающихся талибов, которые с ружьями в руках празднуют "победу", уверяют, что за 20 лет изменились и якобы готовы разрешить всем жить с равными правами и свободами.
"Они (талибы. — Ред.) пытаются быть очень любезными", — рассказывает свои впечатления от увиденного корреспондент Al Jazeera Али Латифа. По его словам, боевики в первый день спокойно реагировали на местных и журналистов, делали селфи с прохожими, сидели на террасах пекарен и улыбались на камеру.
Между тем в Сети достаточно кадров, как эти "приветливые" талибы, арестовывают местных и прицеливаются ружьями, что видно на одном из последних видео из улиц Кабула.
The Taliban is already arresting people in the streets of Kabul.— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) August 18, 2021
Pray for the innocent people of Afghanistan. pic.twitter.com/rw56X2GqHd
More horrific scenes in Afghanistan today as Taliban fighters are seen shooting at Afghans around the Kabul airport.— Benny (@bennyjohnson) August 17, 2021
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На улицах кое-где можно встретить женщин, хотя и немного. Преимущественно они одеты в бурки (разновидность паранджи, покрывает все тело от макушки головы к земле и позволяет владелице видеть перед собой с помощью сетки на лице), никабы (головной убор, который оставляет глаза и область вокруг глаз открытыми). "Некоторые одеты, как и раньше, покрыв голову платком и в свободной одежде, не прилегающей к телу", — отмечает Латиф.
Контрольно-пропускные пункты больше не регулируются афганскими работниками: вместо них теперь боевики с ружьями, но какой-то четкой системы контроля нет. В магазинах стремительно подскочили цены: напуганные местные пытаются снять деньги с банковского счета, между тем в банкоматах закончились наличные, рассказывает журналист.
From the Streets of Afghanistan. pic.twitter.com/f2V3t1zRxD— theonly1acre (@ theonly1acre) August 18, 2021
Положение женщин
Журналистка CNN Кларисса Уорд, которая снимает репортажи из Кабула, 17 августа отметила, что все, что происходит в городе под властью талибов выглядит очень странно: "Они (талибы. — Ред.) просто скандируют "Смерть Америке", но в то же время выглядят очень доброжелательными. Это крайне странно ".
Женщины массово скупают бурки. Сейчас для них это стало жизненно важной вещью, чтобы чувствовать себя безопасно на улицах, отмечает Уорд.
Талибы в разговоре с журналисткой заверили, что "дают гарантию каждому, что они будут в безопасности". "Дав обещание, мы ее придерживаемся", — сказал один из боевиков.
"Женщина, женщины могут продолжить жить привычной жизнью, и мы ничего им не будем говорить. Они могут пойти в школу, они могут продолжить обучение в исламском никабе", — заявил один из полевых командиров "Талибана" Асад Масуд Хистани. На вопрос, почему женщины должны закрывать лицо, Хистани ответил, что "так диктует ислам".
"Приветливый дух талибов" длился недолго и вскоре присутствие журналистки CNN создало напряжение. Боевики приказали ей отойти от них и оставаться в стороне из-за того, что она женщина.
"Талибы еще не ввели свою "драконовскую" версию исламского закона, но многие уже готовится к этому. На фасадах салонов красоты местные зарисовали изображение афганских женщин, непокрытых платками", — отмечает Уорд.
A worker at a beauty salon paints over an image of a woman in Kabul after news that the Taliban were approaching the capital. #Afghanistan pic.twitter.com/HRhOxxfufy— Lalo (@LaloDagach) August 16, 2021
"Порядок", восстановления которого так боятся
Местное население помнит, какой была жизнь под контролем талибов в 1996-2001 годах и опасается, что это может повториться. Тогда талибы обещали покончить с насилием, и многие афганцы, истощенные годами неуверенности и непрерывного разрушения, не оказывали сопротивления исламистам. Но мир наступил ценой многих социальных, политических и религиозных свобод.
Женщинам было отказано в гражданских правах и свободах, таких как образование и трудоустройство. Им было запрещено :
- выходить из дома без сопровождения кого-то из родственников мужского пола;
- носить любую другую одежду, кроме бурки или паранджи;
- водить автомобиль и ездить в общественном транспорте вместе с мужчинами;
- лечиться у медиков-мужчин;
- любой вид работы по найму;
- смеяться и громко разговаривать; все виды развлечений такие, как музыка, телевидение; общаться представителями разного пола вне семьи и еще много ограничений и запретов.
В современном, демократическом Афганистане, который поддерживался Западом, девушки учились в школах вместе с мальчиками. Однако как будет теперь непонятно. Талибы считают, что после наступления полового созревания, девочки не могут учиться в одном здании с мальчиками, потому их нужно отделить. Однако для этого нужно иметь отдельную школу для девочек, в Афганистане еще не построены.
В течение 20 лет Запад вдохновлял, финансировал и защищал новое поколение афганцев, которое росло со свободами и хваталось за новые возможности. Теперь местное население чувствует себя полностью брошенным демократическим миром, хотя и считал себя его частью.
Журналисты, женщины-судьи, женщины-члены парламента, правозащитники, студенты — все сейчас говорят одно и то же: "Наша судьба повисла на волоске".
Протест женщин, выстрелы и появление сил сопротивления: что происходит на улицах Афганистана
Афганцев оставили один на один приспосабливаться к новой жизни, перспективы которой не радуют. Однако есть и те, кто не собирается мириться со своим положением. 17 августа группа женщин протестовала за свои основные права на улицах Кабула.
You want to see real courage? This!— Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) August 17, 2021
A group of women in #Afghanistan protested for their basic rights in the streets of #Kabul after the #Taliban seized control of the country. pic.twitter.com/QYFl4KHaA9
First protest of women in Kabul. #Afghanistan— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 17, 2021
Video of @HameedMohdShah pic.twitter.com/p2guH2kSj6
Афганские корреспондентки и ведущие снова появились в кадре после того, как их отозвали от работы несколько дней назад из соображений безопасности. В частности, одна из ведущих в прямом эфире взяла интервью у представителя талибов.
Our brave female journalists out and about in Kabul this morning @TOLOnews pic.twitter.com/tAC29Y2zIG— Saad Mohseni (@saadmohseni) August 17, 2021
Сотни молодых людей размахивали национальным флагом на улице Пуштунистане в Джалалабаде после демонстрации в поддержку национального флага. По словам очевидцев, "Талибан" обстрелял протестующих и побил ряд журналистов.
#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021
В Афганистане формируют силы сопротивления "Талибана". Центром сопротивления стала провинция Панджшер — единственная в стране не захваченная талибами. Там находится вице-президент Афганистана Амирулла Салех, который объявил себя президентом страны, а также Ахмад Масуд-младший — сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, известного также как Панджшерский лев. К провинции стягивают подразделения афганской армии, которые отказались сдаваться талибам.
"Мы остались одни. Мы никогда не сдадимся... Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам через родство духа или через прямую поддержку", — говорится в обращении Масуда.