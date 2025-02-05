Стрельба в Брюсселе: в тоннелях метро ищут двух мужчин, открывших огонь (видео)

Пострадавших в результате инцидента в столице Бельгии нет.

Бельгийская полиция разыскивает в туннелях брюссельского метро двух подозреваемых в стрельбе. Несколько станций метро в Брюсселе, где находятся многие учреждения Европейского Союза и штаб-квартира НАТО, по соображениям безопасности закрыли.

Об этом сообщает Reuters.

В среду, 5 февраля, камеры наблюдения зафиксировали двух мужчин, которые заходят на станцию метро Clemenceau в центре Брюсселя и открывают стрельбу.

В Брюсселе двое мужчин открыли огонь на станции метро

Пострадавших в результате инцидента нет.

В местной прокуратуре утверждают, что стрельба не имеет признаков террористического акта.

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Телекомпания VRT заявила, что стрельба, вероятно, была связана с наркотиками, добавив, что стрелки целились в одного человека, но промахнулись.

Станция Clemenceau находится недалеко от главного брюссельского железнодорожного вокзала Midi, откуда прибывают поезда Eurostar из Парижа и Лондона.

Напомним, накануне, 4 февраля, в школе в Эрбере произошла самая страшная стрельба в истории Швеции, в результате которой погибли около 10 человек.

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