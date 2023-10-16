Стрельба в Брюсселе: жертвы были одеты в шведские футболки — СМИ

Подозреваемый до сих пор на свободе.

В Брюсселе в результате стрельбы возле площади Сентелетт погибли два человека. Стрельбу в столице Бельгии устроил неизвестный 16 октября вечером.

Об этом сообщила местная полиция, передает BBC.

Злоумышленник скрылся с места преступления и до сих пор находится на свободе. Выложенные вероятным нападающим в интернете видео указывают на его причастность к "Исламскому государству".

Прокуратура считает стрельбу в Брюсселе терактом.

Имена жертв пока не сообщили, однако обе жертвы были одеты в шведские футболки в преддверии отборочного матча Евро-2024, но неизвестно, были ли там жертвы во время матча.

На опубликованном в социальных сетях видео арабоязычного мужчины утверждается, что он совершил нападение "во имя Бога".

На фото мужчина, вероятно, стрелявший в Брюсселе. Информацию проверяет полиция Фото: Sudinfo

Мужчина на видео добавил, что убил троих человек. Офис федерального прокурора подтвердил, что видел видео, но не может подтвердить его подлинность.

В настоящее время контент проверяет полиция.

Тем временем появляется все больше рассказов, пострадавших от нападения ХАМАСа в Израиле. Май Хаят, работавшая в баре на фестивале у кибуца Реим, поделилась своей историей. К счастью, ей удалось выжить.

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