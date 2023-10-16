Стрельба в Брюсселе: жертвы были одеты в шведские футболки — СМИ

Подозреваемый до сих пор на свободе.
В Брюсселе в результате стрельбы возле площади Сентелетт погибли два человека. Стрельбу в столице Бельгии устроил неизвестный 16 октября вечером.
Об этом сообщила местная полиция, передает BBC.
Злоумышленник скрылся с места преступления и до сих пор находится на свободе. Выложенные вероятным нападающим в интернете видео указывают на его причастность к "Исламскому государству".
Прокуратура считает стрельбу в Брюсселе терактом.
Имена жертв пока не сообщили, однако обе жертвы были одеты в шведские футболки в преддверии отборочного матча Евро-2024, но неизвестно, были ли там жертвы во время матча.
На опубликованном в социальных сетях видео арабоязычного мужчины утверждается, что он совершил нападение "во имя Бога".
Мужчина на видео добавил, что убил троих человек. Офис федерального прокурора подтвердил, что видел видео, но не может подтвердить его подлинность.
В настоящее время контент проверяет полиция.
Тем временем появляется все больше рассказов, пострадавших от нападения ХАМАСа в Израиле. Май Хаят, работавшая в баре на фестивале у кибуца Реим, поделилась своей историей. К счастью, ей удалось выжить.
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