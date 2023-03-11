Стрельба в церкви Гамбурга: нападающим оказался бизнес-тренер, бравший за услуги по 250 тыс. евро – СМИ

Нападающим, который 9 марта открыл огонь в молитвенном доме "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге, оказался бывший прихожанин церкви и бизнес-тренер, бравший с клиентов по 250 тыс. евро в день.

Об этом пишет The Telegraph.

По данным правоохранителей, мужчина ушел из церковного сообщества около 18 месяцев назад из-за ссоры с другими членами церкви.

Журналисты издания The Telegraph идентифицировали нападающего как 35-летнего Филиппа Фуса, внештатного консультанта, чей бизнес-сайт описывает его как эксперта в финансовом и энергетическом секторах.

Мужчина предлагал консультации по достаточно высокой цене – 250 000 евро в день. Согласно описанию на сайте, господин Филипп Фус вырос в чисто религиозной семье в Альпах, а затем изучал бизнес в Мюнхене.

После нападения на церковь немецкие власти исключили теракт или любой политический мотив.

Также, по данным правоохранителей, мужчина законно владел оружием с декабря 2022 года из-за членства в местном оружейном клубе.

Они также заявили, что в январе 2023 года городской орган по контролю оружия получил анонимное сообщение о том, что господин Фус психически неуравновешен и что он испытывает ненависть к "Свидетелям Иеговы".

Но после проверки оказалось, что мужчина хранит свое оружие в сейфе, в соответствии с правилами, и не демонстрирует других признаков нестабильности.

Теперь в Германии разрабатывается закон об обязательном психологическом тесте для получения лицензии на оружие после этого случая.

По словам властей Гамбурга, новосозданная группа спецназа, обученная бороться с нападающими с оружием, оказалась неподалеку и смогла добраться до места происшествия в считанные минуты.

"Мы можем поблагодарить полицию, что не погибло гораздо больше людей. Им удалось быстро отделить нападающего от его жертв и спасти много жизней", — заявил министр внутренних дел Гамбурга Энди Гроте

Стрельба в зале "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге

Вечером 9 марта 35-летний мужчина устроил стрельбу в молитвенном доме "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге — погибли шесть человек, среди которых одна беременная женщина. Еще восемь человек получили ранения. Нападающий застрелился.

Спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что среди раненых в Гамбурге есть украинская гражданка.

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