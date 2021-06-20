Стрельба в Филадельфии: 3-летнему ребенку выстрелили в ногу, есть двое погибших

Мальчику несколько раз выстрелили в ногу.
Полиция расследует тройную стрельбу в Западной Филадельфии (штат Пенсильвания, США), в результате которой погибли два человека и один ребенок получил ранения.
Об этом пишет 6abc News.
Стрельба произошла 19 июня. Полиция госпитализировала трех пострадавших в больницу.
Двое 23-летних мужчин получили ранения и скончались от полученных травм. Ребенку, 3-летнему мальчику, несколько раз выстрелили в ногу. По словам официальных лиц, пока ребенок находится в стабильном состоянии.
"Я разговаривал с соседями, они опустошены. Некоторые люди знают по крайней мере одного из пострадавших мужчин, и они говорили о том, что он хороший человек", — отметил заместитель комиссара Департамента полиции Филадельфии Бен Найш.
Пока никого не арестовали. Устанавливают детали происшествия.
Напомним, что известно о 19-летнем юноше, подозреваемом в массовой стрельбе в США. За полтора часа молодой человек устроил восемь стрельб, убив водителя грузовика и ранив 12 человек.