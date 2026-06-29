Стрельба в Германии: погибли 5 человек, что произошло с убийцей

Стрельба в Германии / © Unsplash

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Сегодня, 29 июня, в немецком городе Штаде произошла стрельба. Город расположен на севере Германии. В результате стрельбы уже известно о 5 погибших людях. Правоохранители уже задержали подозреваемого мужчину.

Об этом сообщает Sky News.

В немецком Штаде произошла стрельба: есть погибшие

Пока мотивы поступка стрелка остаются невыясненными. По информации местных медиа, трагедия произошла в молодежном центре, расположенном в центральной части города. Всего в Штаде проживает около 50 тысяч человек.

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Некоторые журналисты в материалах предполагают, что нападающих могло быть несколько, однако официального подтверждения этой информации от полиции пока нет.

Поскольку событие происходит в режиме реального времени, информация постоянно обновляется.

В США произошла стрельба в мечети

Напомним, 18 мая в США произошла смертельная стрельба в Исламском центре Сан-Диего — крупнейшей мечети округа. Полиция прибыла на место около полудня после сообщений о стрелке.

В результате нападения погибли трое мужчин, среди которых был охранник мечети, а детей из местной школы, функционирующей при центре, удалось вовремя эвакуировать, поэтому они не пострадали.

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Оба подозреваемых нападающих, которыми оказались подростки в возрасте 17 и 19 лет, впоследствии были найдены мертвыми неподалеку. В их автомобиле правоохранители обнаружили антиисламские надписи.

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