Стрельба в ижевской школе: преступник убил 13 человек, среди них – 7 детей: фото, видео

В результате стрельбы в ижевской школе в РФ погибли 13 человек, среди них 7 – дети.

Еще 21 человек получил ранения.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации.

"СК РФ сообщает, что в результате стрельбы в школе в Ижевске было убито 13 человек — 6 взрослых и 7 детей. Ранено 14 детей и 7 взрослых. Как утверждает ведомство, стрелявший был одет в "черную майку с нацистской символикой и балаклаву", — говорится в сообщении.

Также СМИ опубликовали фото стрелка, который после нападения на школу совершил самоубийство – застрелившись в одном из кабинетов.

фото / Baza

Напомним, сегодня, 26 сентября, вооруженный мужчина в черной одежде проник в школу №88 в российском городе Ижевск, где открыл смертельную стрельбу, после чего покончил с собой. Мотивы его пока неизвестны.

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