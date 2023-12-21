Стрельба в Карловом университете: стало известно имя убийцы 15 человек и новые подробности

В центре Праги в здании философского факультета Карлова университета произошла стрельба. Чешским журналистам удалось установить личность предположительно убийцы 15 человек.

Информация об этом начала появляться в телеграмм-каналах.

Как отмечается, вероятным стрелком может быть Давид Козак. В русскоязычном канале в мессенджере автор готовился к шутингу. Его фамилия и отчество совпадают с предполагаемым стрелком в Праге.

В мессенджере журналисты обнаружили канал David Kozák – он был создан 9 декабря. Автор в нем рассказывает, что планирует заняться "скулшутингом", а "вдохновляется" он стрелками, устраивавшими массовые убийства в школах.

"Я хочу сделать скулшутинг и, возможно, суицид... Этот канал — дневник, где я буду рассказывать о своей жизни до стрельбы", — писал вероятный пражский стрелок еще 10 декабря.

Свое последнее сообщение в канале он опубликовал 19 декабря. В нем он жалуется на звон в ушах и желание "вырвать их".

Напомним, что на кадрах с места происшествия были видны люди, которые выбегают из здания факультета, окруженного полицейскими.

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