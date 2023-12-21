Стрельба в Карловом университете в центре Праги: полиция сообщила о погибших и десятках раненых (фото)

По предварительным данным, несколько человек погибли и десятки получили ранения. Точное количество пока неизвестно. На месте работают все экстренные службы, в частности, спецназ полиции.

В центре Праги, на площади Яна Палаха, произошла стрельба в здании Философского факультета Карлового университета. Полиция сообщила, что стрелок ликвидирован. Также есть информация о нескольких погибших и десятках раненых. Пока людей из здания эвакуировали.

Об этом говорится в сообщениях круглосуточного румынского информационного телеканала digi24 и BBC.

Согласно сообщениям, стрелок использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом.

Стрельба в университете в центре Праги Фото: Profimedia Images Atac

На кадрах с места были видны люди, которые выбегают из здания факультета, окруженных полицейскими.

В центре Праги, на площади Яна Палаха, произошла стрельба

Что говорят свидетели с места происшествия

Житель города Тарг Пейшенс, который проживает в доме неподалеку от места происшествия, рассказал СМИ, что слышал "много выстрелов".

"Я выглянул со своего балкона и увидел, как прибыла полиция. Нескольким полицейским было тяжело остановить людей, которые шли к месту происшествия", — рассказал он.

Появились также фотографии с места происшествия, на которых видны люди, цепляющиеся за внешнюю стену здания университета.

Медики сообщили, что на место выехало значительное количество бригад, а также спецавто, которые используют в случае массовой опасности.

В центре Праги произошла стрельба Фото: digi24

"На месте вероятно находится больше пострадавших. О типе ранений и количестве раненых пока нет информации", — добавили спасатели.

В 16:00 полиция сообщила, что ликвидировала стрелка. На место следует министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан и глава чешского правительства Петр Фиала.

Стрельба в Карловом университете

Прилегающая к вузу территория оцеплена. Полиция призвала граждан не задерживаться в данной локации и не выходить из домов.

Мэр Праги Богуслав Свобода прокомментировал стрельбу в Карловом университете.

"Я шокирован тем, что произошло на Философском факультете в Праге. Пожалуйста, будьте осторожны. Мы сообщим вам, как только узнаем больше подробностей", – заявил он.

Напомним, накануне в США ученик устроил стрельбу из пистолета, подаренный ему отцом.

Подростка, два года назад застрелившего четырех учеников в своей средней школе, приговорили к пожизненному заключению без условно-досрочного увольнения.

Читайте также: