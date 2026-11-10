Стрельба в Кракове: Туск раскрыл, как нападавший получил разрешение на оружие

Дональд Туск / © Associated Press

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Человек, устроивший стрельбу в Кракове, менее года назад успешно прошел психологическую проверку во время оформления разрешения на оружие.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Clash Report.

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Стрельба в Польше: Туск раскрыл новые подробности

Глава польского правительства подчеркнул, что сохранение высокого уровня безопасности в стране является приоритетной задачей для власти.

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«Мы не можем создать здесь идеальный мир, но я хочу, чтобы мы были уверены, что Польша остается, как это было до сих пор, относительно безопасной страной, если не одной из самых безопасных в этом отношении», — сказал Дональд Туск.

Он также подчеркнул чрезвычайность этого события для государства, ведь подобные вооруженные инциденты не типичны для страны.

«Это первый подобный случай. Сделаем все, чтобы он был последним», — призвал премьер-министр Польши.

Стрельба в Кракове — последние новости

Напомним, в Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии устроил стрельбу на главной площади Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.

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В центре города погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще семнадцать человек, в том числе двое полицейских и нападающий, получили ранения.

В понедельник полиция объявила о смерти преступника.

В Польше считают, что вероятной причиной кровавой стрельбы в центре Кракова могло стать увлечение праворадикальными идеями. В то же время, это не единственная версия по поводу мотивов преступления.

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